Teo envió picante mensaje: ¿Indirecta a Quintero?

El enfrentamiento entre River Plate y Tigre en la fecha 4 de la Liga Argentina 2026 se vivió con gran intensidad y dejó una marca difícil de olvidar para el conjunto millonario y sus seguidores, ya que el partido que se jugó el 7 de febrero de 2026 en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires, estuvo cargado de emociones, sorpresas y un resultado contundente que pocos esperaban.

Tigre se logró imponer en condición de visitante con un marcador de 1-4, una goleada que inició desde el minuto 6 del compromiso, estuvo marcada por el doblete de Ignacio Russo, y despertó varias sensaciones por parte de Gallardo, Quintero y en Colombia lo hizo el propio Teófilo Gutiérrez, quien envió un picante mensaje a través de redes sociales.

Teófilo Gutiérrez envió "pulla" tras la goleada de River

El resultado encendió el debate entre los hinchas de River y los analistas del mundo del fútbol, quienes señalaron deficiencias en la defensa, falta de profundidad en el ataque y una pobre reacción colectiva ante el planteamiento táctico de Tigre durante todo el partido.

Para Tigre, en cambio, fue una demostración de carácter, equilibrio competitivo y capacidad para sorprender fuera de casa, impulsando su posición en la tabla y generando un impulso de confianza para las próximas fechas.

Por su parte, desde Colombia, uno de los referentes 'cafeteros' también se hizo presente con un contundente mensaje a través de redes sociales. Teo Gutiérrez fue el encargado de encender la polémica tras un recuerdo de él en River Plate con el mensaje "parece fácil", una indirecta para la zona ofensiva e hinchas del club 'millonario'.

El equipo de Marcelo de Gallardo todavía tiene un largo camino por recorrer y es el momento perfecto para empezar a tomar medidas al respecto y mejorar el rendimiento deportivo.

Quintero también se hizo presente tras la derrota de River Plate

Posteriormente, le pidió excusas a la afición que respondió con silbatinas a lo largo de los 90 minutos por la poca reacción riverplatense, “perdimos. Pedirle disculpas a la gente, hacernos cargo del resultado. Recién empieza esto. La exigencia es altísima. Ahorita viene la autocrítica. Solamente es un partido, es algo que no pensamos que iba a pasar, pero pasó. Vamos a analizar qué fue lo que pudo hacer la diferencia”.