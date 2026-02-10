Jugador de Selección Colombia sufre lesión crónica: ¿Peligra para el Mundial?

Quedan cuatro meses para el Mundial del 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Seguramente, Néstor Lorenzo debe estar analizando el rendimiento de sus posibles convocados para definir la lista oficial para los amistosos de marzo y para la Copa del Mundo.

Vea también: Rodrigo Holgado ya tiene equipo: América lo hizo oficial

Sin duda alguna, deben integrar la nómina los jugadores que mejor protagonismo tengan en sus clubes y el cuerpo técnico encabezado por el argentino tendrá que notificar a sus convocados. Uno de ellos, que habitualmente está en las convocatorias es Yerry Mina.

Néstor Lorenzo tiene confianza plena en el defensor central del Cagliari, pese a que en el último partido de la Serie A no pudo sumar minutos, y, de hecho, no fue convocado. A falta de poco más de 120 días para el certamen mundialista se empiezan a prender las alarmas.

El entrenador del Cagliari, Fabio Pisacane afirmó en la rueda de prensa posterior de la derrota ante la Roma por la fecha 24 de la Serie A que el jugador está lesionado y que esperan recuperarlo.

LA LESIÓN CRÓNICA DE RODILLA QUE INQUIETA A LA SELECCIÓN COLOMBIA

Para nadie es un secreto que Yerry Mina es uno de los grandes líderes y referentes de este Cagliari. Portando la cintilla de capitán, el defensor siempre ha cumplido, pero las lesiones siguen siendo un problema bastante inquietante para la Selección Colombia y para Fabio Pisacane.

De hecho, Pisacane afirmó que, “Mina tiene un problema de rodilla que lleva meses, tenemos que vivir día a día. Es crónico, no agudo, necesita ser controlado y monitoreado”. El hecho de que se trate de algo crónico hace las cosas más preocupantes, pues, si no se controla puede aparecer seguidamente.

Le puede interesar: [Video] Luis Javier Suárez, al 90+10', hizo el gol del empate de Sporting ante Porto

Una lesión crónica de rodilla puede ser de larga duración con un dolor persistente que puede necesitar un tratamiento como terapia física, cambios en la actividad, o en algunos casos, cirugía si la condición es muy fuerte. Este sería el peor escenario para el Cagliari y en la Selección Colombia.

Fabio Pisacane resaltó que hay un plan para poder recuperar al defensor central y, de esa forma, se apagarían las alarmas que se han generado en Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico. El entrenador italiano reveló que, “el objetivo es priorizar siempre al hombre por encima del jugador, por encima de todo lo demás”.

Afortunadamente, Yerry Mina no está quieto y esto puede dar buenas señales, pese al tema de la rodilla, el defensor de Guachené, Cauca está haciendo trabajo diferenciado.

LO QUE LE QUEDA A YERRY MINA ANTES DE RESPONSABILIDADES CON SELECCIÓN COLOMBIA

El primer reto de cara al Mundial serán los partidos ante Croacia y Francia de la Fecha FIFA del mes de marzo. Por esto, Yerry Mina necesita recuperarse y acabar con esas lesiones crónicas que ha tenido en la rodilla. Con esos ejercicios diferenciados esperan tenerlo pronto.

Cagliari también lo anhela, pero saben que no pueden correr con riesgos y exponerlo en la Serie A. De hecho, quedan seis encuentros de la liga italiana antes de los amistosos de la Selección Colombia y los italianos esperan que pueda estar la mayoría de juegos.

Lea también: Millonarios tiene un dato en contra que lo pone al borde de la eliminación

Justamente, Fabio Pisacane admitió que la exigencia será muy grande y avisó que el central será importante para lo que resta y que, si está bien, tendrá que seguir jugando, “tenemos 14 partidos más por delante después de este. Hay otra parte del campeonato que Mina debe seguir jugando”.

Bajo ese panorama, habrá que esperar cómo mejora la situación de la rodilla de Yerry Mina para no correr riesgos. Lo que peligra es que, el hecho de que es un tema crónico, necesitará aún más atención para no sufrir una recaída que agregue más tiempo de ausencia. De por sí son situaciones de larga duración.