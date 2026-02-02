Ter Stegen vuelve a encender las alarmas tras nueva lesión

El experimentado portero alemán arribó a Girona FC desde el FC Barcelona en la presente temporada en busca de sumar más minutos tras su inminente suplencia en el cuadro 'culé'. Sin embargo, la fortuna no le sonríe y sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo durante el partido de LaLiga contra el Real Oviedo.

El pasado sábado 31 de enero fue el día en el que nuevamente el guardameta preocupó a los fanáticos del fútbol e hinchas del Girona, lo que además de complicar sus aspiraciones de cara al Mundial 2026.

Esta es la nueva lesión con Ter Stegen

El guardameta, de 33 años, solo había podido disputar dos encuentros con el Girona desde su llegada en enero, en busca de minutos tras una prolongada recuperación de una lesión de espalda que ya lo había tenido fuera de combate gran parte de la temporada anterior.

Durante el choque contra el Oviedo, Ter Stegen completó los 90 minutos, pero terminó con molestias que llevaron a los servicios médicos del club a realizar pruebas más profundas para determinar el alcance exacto del daño.

Según los primeros informes, se trata de una lesión muscular significativa en el isquiotibial, y aunque los detalles definitivos aún están pendientes tras los exámenes médicos complementarios, algunos medios especializados advierten que podría implicar varias semanas sin jugar e incluso la necesidad de cirugía si se confirma una afectación tendinosa más grave.

El comunicado oficial del Girona indicó que el jugador se someterá a pruebas complementarias para precisar el diagnóstico y pronóstico de recuperación, pero hasta que no haya resultados concretos no se podrá hablar de un calendario exacto de retorno.

¿Cómo va Girona en la tabla de posiciones de LaLiga?

El equipo que dirige Miguel Ángel Sánchez se encuentra en la casilla 12 con 25 unidades, habiendo sumado tres victorias consecutivas en los últimos cinco duelos. Ahora su siguiente reto sin Ter Stegen será en el marco de la fecha 23 enfrentando en condición de visitante a Sevilla el sábado 7 de febrero.