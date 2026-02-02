Delantero de Nacional cautivó a Mascherano: ¿futuro compañero de Messi?

Atlético Nacional sigue dando de qué hablar tras el partido que se llevó a cabo en el Estadio Atanasio Girardot frente a nada más y nada menos que Inter de Miami. Este duelo fue un auténtico espectáculo deportivo en el que los hinchas pudieron disfrutar del talento de grandes figuras como Messi, pero en donde los jugadores del 'verde paisa' también pudieron brillar y darse a conocer.

Fue justamente Juan Manuel Rengifo, el mediocampista de 20 años quien se robó el protagonismo del partido tras haber puesto en ventaja a Nacional con un certero golazo de media distancia que se llevó los aplausos de los más de 30.000 fanáticos que estaban en el escenario deportivo y del propio estratega, Javier Mascherano, quien no pudo guardarse sus elogios.

Esto dijo Mascherano sobre Rengifo

El sábado de 31 de enero fue una fecha que quedó enmarcada en la historia del cuadro 'verdolaga', no solo porque se llevó a cabo el "Partido de la historia" contra el Inter de Miami, en donde se vio el regreso de Messi a Colombia para jugar frente a Nacional en el Estadio Atanasio Girardot, sino también porque Juan Manuel Rengifo logró cautivar a Mascherano.

El duelo entre la escuadra antioqueña y la estadounidense claramente fue un "trampolín" para que los jugadores del 'verde paisa' se pudieran dar a conocer en un partido que iba a ver todo el mundo y en el que se podían "lucir" frente a grandes figuras como Messi, Luis Suárez, Rodrigo De Paul y una pieza bastante influyente como lo es Javier Mascherano.

El estratega argentino llegó a Medellín para jugar de igual a igual contra uno de los clubes más grandes de Colombia e incluso del continente, con la clara idea de hacer un buena pretemporada, ganar el partido y seguir afinando detalles, pero nunca pensó encontrarse con un importante jugador como lo es el volante de tan solo 20 años, Rengifo, quien ya quedó en su radar para una posible negociación en un futuro mercado de fichajes.

"Es un gran jugador, con mucho futuro, un joven que tiene mucha jerarquía. No lo conocía tanto, pero bueno, analizando a Atlético Nacional en sus últimos partidos, me sorprendió. Creo que es un gran proyecto para este club".

¿Cómo le ha ido a Rengifo con Nacional?

Rengifo, una de las 'joyas' formadas en la cantera de Nacional a quien se le dio la oportunidad de debutar como futbolista profesional en el segundo semestre de 2025, lo que le ha permitido disputar hasta el momento 22 partidos, más de 900 minutos dentro del terreno de juego, reportándose con cuatro goles y cinco asistencias.