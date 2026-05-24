Tercera expulsión de Carrascal con el Flamengo: "Quiero disculparme"

Jorge Carrascal volvió a quedar en el centro de la polémica en Brasil tras sufrir su tercera expulsión de la temporada con Flamengo.

El volante colombiano vio la tarjeta roja directa en la dura derrota 3-0 frente a Palmeiras, posteriormente utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje de disculpas a la afición, sus compañeros y el cuerpo técnico.

La acción ocurrió apenas a los 20 minutos del primer tiempo, cuando el compromiso todavía estaba igualado sin goles. Carrascal intentó disputar un balón dividido, pero terminó impactando con los tacos en el rostro del defensor Murilo. El árbitro no dudó en mostrarle la roja directa al mediocampista, dejando al Flamengo con diez jugadores durante gran parte del encuentro.

{VIDEO] Terrible falta de Carrascal: Palmeiras explotó contra el colombiano

Con superioridad numérica, Palmeiras dominó el desarrollo del partido y terminó imponiéndose con contundencia por 3-0, resultado que incrementó las críticas sobre el colombiano, quien nuevamente comprometió a su equipo en un duelo de alta exigencia.

Horas después del compromiso, Carrascal publicó un mensaje en el que reconoció su error y expresó la frustración que siente por la situación vivida. “Quiero disculparme con todos los hinchas del Flamengo. Nunca fue mi intención ser expulsado en un partido tan importante, considerando lo que representa para el club. Me disculpo con todos mis compañeros y con todo el cuerpo técnico. Siempre defenderé la camiseta del Flamengo con uñas y dientes, luchando por cada balón. La emoción de querer ganar cada jugada se vio, lamentablemente, frustrada. Esto causa mucha frustración, especialmente después de un partido que estábamos tan ilusionados por ganar. Hoy me voy a casa con el corazón roto por lo sucedido”, manifestó el colombiano.

La preocupación en Flamengo aumenta porque esta ya es la tercera expulsión de Carrascal en la campaña. Anteriormente había sido sancionado en la Supercopa de Brasil frente a Corinthians y también en el clásico del Brasileirao contra Fluminense. Ambas acciones derivaron en castigos deportivos y sanciones internas por parte del club.

Además, el volante ya había sido castigado por el STJD en abril, perdiéndose cuatro encuentros consecutivos. Ahora, Flamengo espera conocer una nueva posible sanción para el colombiano, cuya temporada vuelve a quedar marcada por la indisciplina.