Terrible confusión tras la final del Sudamericano U17 ha causado varias amenazas contra jugador

Llegó de manera oficial la edición 2026 del Sudamericano U17, la cual dejó no solo un resultado contundente en el campo, sino también una fuerte polémica fuera de él protagonizada por los jugadores argentinos.

Tras la derrota de Argentina por 4-0 ante Colombia, una de las voces que más dio de qué hablar fue la del joven futbolista argentino Felipe Echenique, quien supuestamente reaccionó con evidente frustración en zona mixta, pero realmente se trataba de Julio Cora.

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Apenas terminado el encuentro, el defensor fue abordado por la prensa y, aunque inicialmente intentó mantener la calma, sus respuestas reflejaron el golpe emocional de la derrota. Julio Cora aseguró que, a su juicio, el equipo no había sido inferior en cuanto a intención de juego, aunque evitó profundizar en los errores cometidos durante el partido. “No voy a decir nada, cosas de nosotros”, respondió en un primer momento, dejando ver cierto hermetismo dentro del grupo tras la caída.

Sin embargo, la entrevista tomó un giro inesperado cuando se le consultó si había anticipado un resultado tan abultado. Fue entonces cuando el juvenil dejó escapar una declaración que rápidamente se volvió viral. “No nos faltó nada… yo sé que los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto como lo hacemos siempre”, afirmó, visiblemente molesto por la goleada sufrida.

Estas palabras generaron una ola de reacciones tanto en medios como en redes sociales, trayendo incluso amenazas al jugador por parte de estos mismos medios.

Lo que no se sabía es que realmente quien dijo eso fue Cora y no Felipe Echenique, jugador de las inferiores de Lanús, a quien el equipo le tuvo que prestar su absoluto respaldo tras la serie de inconvenientes que se vinieron en su contra por algo que él no dijo.

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Por otro lado, Freddy Hurtado, entrenador de la Selección Colombia Sub-17, aseguró que la idea es inyectar a los jugadores una nueva mentalidad, la cual servirá para que de ahora en adelante Colombia pueda pelear títulos, pues es momento de cambiar de chip y soñar con los primeros lugares.

“Queremos que el objetivo sea tener mentalidad campeona, no ganadora. Que lo podemos lograr porque tenemos jugadores de muy buena capacidad técnica. Queríamos que los jugadores mentalmente tuvieran esa capacidad de poder competir con cualquiera”, finalizó.