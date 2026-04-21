Simón Rojas, contundente tras las declaraciones de los argentinos en el Sudamericano

Sin ninguna duda, el título del Sudamericano de la Selección Colombia Sub-17 ha generado todo tipo de reacciones en el pueblo colombiano, que luego de varios años volvió a gritar campeón y le regresa la ilusión de poder pelear torneos a nivel continental.

En medio de la alegría y euforia, hay unas declaraciones que han generado todo tipo de reacciones entre los jugadores colombianos y aficionados, pues al final del compromiso, Felipe Echenique, jugador argentino, aseguró que “Los vamos a agarrar en el Mundial y les vamos a romper el orto como lo hacemos siempre”, haciéndose referencia a la Selección Colombia.

Jugador colombiano le respondió a jugador argentino

Tras las fuertes declaraciones que fueron tendencia a nivel mundial, Simón Rojas le respondió a Felipe, pues a su llegada a territorio colombiano, el defensa no se quedó callado y en medio de la celebración se tomó un espacio para enviarle un mensaje a sus colegas argentinos tras la final del Sudamericano.

“Nosotros siempre con respeto, se demuestre en la cancha; el rectángulo verde no miente. Nosotros es con fútbol y por fuera con mucho respeto; en ningún momento los irrespetamos”, aseguró el antioqueño a su llegada a la capital de la república tras ser campeón del Sudamericano.

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Cabe mencionar que Simón Rojas fue una de las piezas claves del profesor Freddy Hurtado para consagrarse campeón del Sudamericano, pues el defensa logró estar en gran parte de los partidos y con su liderazgo ayudó a lograr que Colombia tuviera una buena actuación en el torneo continental.

Colombia tiene una “mentalidad campeona”

Por otro lado, Freddy Hurtado, entrenador de la Selección Colombia Sub-17, aseguró que la idea es inyectar a los jugadores una nueva mentalidad, la cual servirá para que de ahora en adelante Colombia pueda pelear títulos, pues es momento de cambiar de chip y soñar con los primeros lugares.

“Queremos que el objetivo sea tener mentalidad campeona, no ganadora. Que lo podemos lograr porque tenemos jugadores de muy buena capacidad técnica. Queríamos que los jugadores mentalmente tuvieran esa capacidad de poder competir con cualquiera”, finalizó.