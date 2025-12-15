'Tinito' Gómez y Carlos Cuesta; finalistas de la Copa de Brasil con Vasco da Gama

Corinthians y Vasco da Gama disputarán la final de la Copa de Brasil 2025, certamen que definirá el último cupo brasileño a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año.



El Vasco da Gama, dirigido por Fernando Diniz y con los colombianos Carlos Andrés Gómez y Carlos Cuesta jugando como titulares, selló este domingo su boleto a la final del certamen tras superar al Fluminense de Kevin Serna a través de la tanda de los penaltis.

Dos colombianos de selección; en la final de la Copa de Brasil

El Estadio Maracaná fue el recinto deportivo donde se desarrollaron las acciones del partido entre Fluminense y Vasco da Gama, duelo que terminó 1-0 a favor del equipo carioca y que representó un marcador global de 2-2, resultado que forzó los penaltis y que finalmente dejó al equipo de Gómez y Cuesta en la gran final, así que Vasco irá por su segundo título en este torneo tras ganarlo en 2011.

Del otro lado, Corinthians garantizó su presencia en la final horas antes en un intenso duelo ante el Cruzeiro del colombiano Luis Sinisterra, que también se definió por penales en el Neo Química Arena de São Paulo.



El club paulista, que busca su cuarto trofeo tras los conseguidos en 1995, 2002 y 2009, llega a la final con la misión de revertir su historial reciente, ya que perdió sus últimas dos finales disputadas (2018 y 2022).

Fechas de la final de la Copa de Brasil 2025

El encuentro de ida será el miércoles 17 de diciembre en São Paulo y el de vuelta se jugará el domingo 21 en el estadio Maracaná, en una final inédita en la historia de la Copa de Brasil.