Con la necesidad de sumar sus primeros tres puntos en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026, Deportes Tolima emprendió su viaje hacia Montevideo, donde este martes 14 de abril enfrentará a Nacional de Uruguay desde las 5:00 p. m., en un compromiso determinante para sus aspiraciones internacionales.

Lucas González prepara su titular para jugar contra Nacional de Uruguay

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El equipo dirigido por Lucas González llega tras un empate sin goles ante Universitario de Perú en su debut, resultado que dejó sensaciones divididas, especialmente por la falta de contundencia en el frente de ataque. Ahora, el reto será recuperar terreno en condición de visitante, en lo que además será su primera presentación oficial en suelo uruguayo.

Dentro de las novedades más destacadas en la convocatoria aparecen regresos importantes. El defensor Anderson Angulo vuelve tras superar molestias físicas que lo marginaron desde marzo, mientras que el mediocampista Juan Pablo Nieto reaparece luego de recuperarse de un esguince de rodilla que lo tuvo varias semanas fuera. A estos nombres se suma el lateral Shean Paul Barbosa, quien ya había sumado minutos recientemente y vuelve a recibir la confianza del cuerpo técnico.

La lista de viajeros del Tolima también presenta ausencias sensibles para Copa Libertadores

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Sin embargo, no todo son buenas noticias para el conjunto pijao. La lista de viajeros también presenta ausencias sensibles, como las del defensor Yordan Osorio, el volante Elan Ricardo y el extremo Yoimar Moreno, quienes no fueron tenidos en cuenta para este compromiso en Montevideo, lo que obliga a reajustes en la estructura del equipo.

El resto del plantel mantiene la base que ha venido compitiendo en el torneo, con la misión de mejorar su rendimiento y lograr un resultado positivo en una plaza exigente. Tolima es consciente de que sumar fuera de casa no solo lo acomodaría en la tabla del grupo, sino que también reforzaría la confianza del equipo en un certamen donde cada punto es vital.

La delegación está conformada por los arqueros Luis Marquínez y Neto Volpi; en defensa Cristian Arrieta, Daniel Pedrozo, Jan Angulo, Anderson Angulo, Junior Hernández, Juan José Mera, Jherson Mosquera y Shean Paul Barbosa; en el mediocampo Brayan Rovira, Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán, Cristian Trujillo y Juan Pablo Torres; y en ataque Edwar López, Jersson González, Néifer Sánchez, Luis Sandoval y Adrián Parra.