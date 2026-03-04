Tolima se juega la Copa Libertadores con bajas: dos ausencias claves en Chile

El Fútbol Profesional Colombiano (FPC) ha vuelto a dar de qué hablar en este arranque de temporada con la participación de dos clubes en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Deportivo Independiente Medellín selló el paso a la tercera fase tras superar a Liverpool de Uruguay, mientras que Deportes Tolima tuvo que afrontar la tanda de penales con Deportivo Táchira para llegar a esa misma fase.

Para esta Fase III, Deportes Tolima tendrá un duro compromiso ante O’Higgins de Chile arrancando la eliminatoria en Rancagua, y cerrando todo en condición de local en el Estadio Manuel Murillo Toro. Sin duda alguna, no será para nada sencillo poder dar el golpe en territorio austral con malos antecedentes en dicho país. Además, cerrar en casa ya parece no ser garantía tras lo visto con el Táchira.

Tolima confirmó la lista de viajeros para afrontar este primer duelo en la serie de la Copa Libertadores, y, para este enfrentamiento, Lucas González tendrá dos bajas sumamente sensibles para lo que se viene en este encuentro que busca una nueva clasificación de un club colombiano.

LAS DOS AUSENCIAS CLAVES QUE TENDRÁ DEPORTES TOLIMA EN CHILE

Las cargas de tantos partidos en tan poco tiempo empiezan a hacer de las suyas en un momento clave en el que el Deportes Tolima tendrá que priorizar en la Liga BetPlay y en la Copa Libertadores que es el máximo sueño internacional para los clubes colombianos en este 2026.

A los tolimenses les tocó remar desde la segunda fase para buscar su clasificación a grupos y esto también influye bastante en cuanto a las cargas y a temas físicos. Además, para el juego ante Atlético Nacional de la Liga BetPlay, Lucas González salió con todo su arsenal en busca de sacar la victoria por la mínima diferencia.

El club lanzó la lista de viajeros que ya concentran en Chile aguardando por el inicio del compromiso en Rancagua. Infortunadamente, la convocatoria no tuvo a Cristian Trujillo ni a Ever Valencia quienes están en el departamento médico después de los últimos compromisos.

En el caso de Cristian Trujillo, más que una lesión, el club quiere preservar al volante manteniendo un plan riguroso para no correr riesgos con una pieza clave. Trujillo está realizando trabajos de manejo de cargas musculares para evitar lesiones.

Mientras tanto, Ever Valencia dejó el campo de juego en el partido ante Atlético Nacional por una lesión en el muslo posterior izquierdo. Todavía no hay un parte médico que pueda indicar por cuánto tiempo estará afuera de las canchas, pero, ninguno de los dos hizo parte de la convocatoria oficial.