Inició una nueva jornada de la Copa Libertadores en donde los equipos colombianos vuelven a tener protagonismo. En esta ocasión el primero sería Deportes Tolima, el cual juega en condición de visitante contra Coquimbo Unido por el marco de la fecha 5.

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El equipo comandado por Lucas González llegó a suelo chileno como líder de la tabla de posiciones, pero tras 26 minutos dentro del terreno de juego, fue desplazado de la cima tras gol de Manuel Fernández.

Tolima empieza perdiendo contra Coquimbo Unido en Copa Libertadores

Deportes Tolima llegó a la fecha 5 de la Copa Libertadores como líder del Grupo B con 7 puntos y con la posibilidad de conseguir su clasificación anticipada a los octavos de final.

Lamentablemente, por su camino se cruzó Coquimbo Unido, la escuadra chilena que también venía persiguiendo la cima con 7 unidades y que hizo respetar su condición de local.

El equipo comandado por Hernán Caputto se impuso en el marcador rápidamente, con tan solo 26 minutos en el marcador, gracias a Manuel Fernández.

Antes del cierre de la primera parte apareció Cristián Zavala para ampliar la diferencia y llegar más tranquilos a la segunda parte del compromiso.

¿Cuándo será el próximo partido de Tolima en Libertadores?

El último compromiso que jugará Deportes Tolima en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será en condición de visitante frente a Universitario de Perú.

Este compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez, se jugará el martes 26 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo de Tolima tras perder ante Coquimbo?

La tabla de posiciones del Grupo B de la Copa Libertadores, tras la aplastante goleada del equipo comandado por Lucas González, dejó como líder absoluto a Coquimbo Unido con 10 unidades obtenidas en 3 victorias, 1 empate y una derrota.

Lo sigue justamente Deportes Tolima con 7 puntos y la clasificación parcial a la siguiente instancia del certamen, aunque Universitario, que se encuentra tercero, y Nacional, el cual es último, tienen cuatro unidades y podrían llegar a desplazarlo.