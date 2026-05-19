Millonarios comienza la ‘barrida’ para el segundo semestre: otra baja más

Para nadie es un secreto que el segundo semestre del 2026 para Millonarios es un gran reto, teniendo en cuenta su pobre presentación en el primer torneo, donde quedó eliminado del grupo de los ocho, lo que generó un fuerte disgusto entre todos los seguidores azules.

Ante el gran objetivo que tiene el equipo de Fabián Bustos, las directivas del club, en conjunto con la gerencia deportiva, comenzaron con la barrida del equipo, dejando hasta el momento tres posibles salidas del conjunto azul y abriendo espacio para lo que serán los nuevos refuerzos.

Millonarios tendría una nueva baja para el 2026 II

Por lo anterior, Millonarios estaría trabajando para que el jugador Dewar Victoria pueda salir del equipo para el segundo semestre. Lo que esperan en el club es que el volante pueda ir en condición de préstamo a otro equipo, teniendo en cuenta que tiene contrato vigente con los azules hasta el 2028.

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Por el momento, la opción más cercana que tiene el volante para continuar su carrera es Patriotas de Boyacá, club donde ya tuvo un paso exitoso y que ha intentado fichar al joven durante los últimos mercados de fichajes, pero no ha logrado llegar a un acuerdo por los servicios del volante.

Cabe mencionar que, hasta el momento, Jorge Cabezas Hurtado es el único jugador que tiene asegurada su salida de Millonarios, mientras que Guillermo De Amores y otros jugadores estarían intentando llegar a un acuerdo con el club para rescindir el contrato.

Otras bajas para Millonarios para el segundo semestre

Otro de los jugadores que deja las toldas azules para el torneo finalización del 2026 es Beckham David Castro, quien viajó a Suiza en las últimas horas y presentaría exámenes médicos para firmar su vinculación con Lugano de Suiza, que se quedaría con el extremo por los próximos tres años.

De acuerdo con diferentes periodistas del país cercanos al conjunto embajador, el extremo, que puede jugar como segundo delantero, habría sido vendido por una cifra cercana al millón de dólares. Los números son más que positivos para Millonarios.