Tolima remontó la serie y se clasificó a fase de grupos de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores se empieza a llenar del talento colombiano, ya que Deportes Tolima se suma a Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe en la fase de grupos de la competencia internacional tras una sufrida clasificación derrotando a grandes rivales en fases previas.

El equipo comandado por Lucas González logró la hazaña y remontó la serie que tenía en contra tras caer por la mínima diferencia ante O'Higgins en Chile. El 'vinotinto y oro' se hizo fuerte en el Manuel Murillo Toro y logró ganar con un marcador de 2-0 para obtener su cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Tolima dice presente en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El compromiso era decisivo para ambos clubes. En el partido de ida, jugado en Rancagua, el conjunto chileno había ganado 1-0 gracias a un gol de Francisco González, por lo que llegaba a Colombia con una ligera ventaja en la eliminatoria. Sin embargo, Tolima sabía que en casa tenía la oportunidad de revertir el resultado y continuar en la lucha por un cupo en la fase de grupos del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

La escuadra tolimense logró el primer objetivo planteado para este duelo, que era irse arriba en el marcador antes del primer tiempo y lo consiguió gracias a un certero remate de pierna izquierda por parte de Junior Hernández sobre los 38 minutos.

En la segunda parte, Tolima continuó dominando el juego, mantuvo la presión y generó varias oportunidades de gol, mientras que O'Higgins intentaba resistir y mantener viva la posibilidad de llevar la definición a los penales. El arquero Carabalí fue una de las figuras del conjunto chileno durante varios pasajes del encuentro, evitando que la ventaja colombiana se ampliara antes de tiempo.

Cuando ya todo parecía que el encuentro se iría a la definición desde los 11 pasos, apareció el "héroe de la noche", Juan Pablo Torres, quien se encargó de anotar el tanto definitorio tras un contraataque protagonizado por Jader Valencia sobre los 87 minutos.

¿Cuándo será el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se realizará el jueves 19 de marzo de 2026 en la sede de la CONMEBOL ubicada en Luque, Paraguay.

La ceremonia está programada para comenzar alrededor de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) y en ella se definirán los ocho grupos del torneo, en los que participarán 32 equipos del continente.