Dudamel tendría decisión con el debut de Gustavo Cuellar en Cali

El estratega venezolano llega a asumir un nuevo reto en el banquillo del cuadro 'azucarero', tal como lo hizo en la temporada 2021-22, tras varios meses en los que no había vuelto a dirigir por la inesperada salida que tuvo en Deportivo Pereira.

Gustavo Cuellar también es uno de los protagonistas en este nuevo ciclo con Rafael Dudamel, ya que llega en un momento importante del club, en el que tendrá que hacer un papel importante en el mediocampo para sacar al cuadro 'azucarero' de la zona del descenso y podría empezar a partir de la siguiente fecha de la Liga Betplay.

Este sería el regreso de Cuellar en la Liga Betplay

Deportivo Cali no levanta cabeza ni de local ni de visitante en la Liga Betplay y el proceso que ha venido llevando a cabo Alberto Gamero ya se está poniendo en duda, en especial por los recientes resultados en donde empató contra Bucaramanga, dejó escapar la victoria frente a Fortaleza y Once Caldas en condición de local.

El volante barranquillero lleva más de 10 años en el fútbol internacional y actualmente es futbolista de Gremio desde inicio de la temporada 2025 en Brasil. Sin embargo, ahora estaría en la mira de Deportivo Cali, equipo que ya confirmó acercamientos con Cuellar y un respectivo principio de acuerdo.

Por el momento las negociaciones con Gremio se encuentran bastante avanzadas y el cuadro 'azucarero' espera concretar pronto el traspaso. Harían falta detalles en cuanto a términos contractuales, pero también que se lleven a cabo los respectivos exámenes médicos para que se haga oficial el traspaso.

Todavía no se ha hecho la confirmación oficial del traspaso, pero ya estaría todo concretado, por lo que se comenzó a hablar de que su debut estaría más cerca de lo que se espera, justo en la jornada 11 de la Liga Betplay el sábado 14 de marzo en su visita a Cúcuta Deportivo, mismo encuentro en el que se vería por primera vez a Rafael Dudamel en su regreso.

¿Cómo le fue a Gustavo Cuellar en Gremio?

Tras el paso de Cuellar por el fútbol de Arabia jugando con Al Shabab, arribó en la temporada 2025 al fútbol de Brasil para jugar con Gremio, escuadra en la que ya ha tenido la oportunidad de sumar 29 partidos, más de 1.500 minutos dentro del terreno de juego en los que se ha podido reportar con una asistencia.