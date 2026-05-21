Tolima se facilitó su clasificación en Libertadores tras empate de Universitario y Nacional

La fecha 5 de la Copa Libertadores trajo consigo varias sorpresas en cuanto a resultados, principalmente en los partidos y grupos en donde había equipos colombianos, tal como es el caso de Tolima y el Grupo B.

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El equipo comandado por Lucas González recibió una de las goleadas de la jornada en el duelo contra Coquimbo Unido, en el cual recibió tres goles y se pensó que se había complicado su clasificación, pero Universitario y Nacional de Uruguay le facilitaron las cuentas.

El empate de Universitario y Nacional benefició las cuentas de Tolima

Tolima viajó a Chile para jugar en el Estadio Municipal Francisco Sánchez y llegó con la ilusión de sumar de a tres puntos para instaurarse en los octavos de final de la competencia, pero el equipo de Hernán Caputto tenía otros planes.

Coquimbo se llevó la victoria con un contundente 3-0 en donde los protagonistas fueron, Fernández, Zavala y Johansen, los "héroes" de la noche que dejaron a su equipo como líder solitario.

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Frente a esta situación ahora todo dependía de Universitario y Nacional de Uruguay si querían llegar a desplazar a Tolima en la tabla de posiciones, pero el estadio Gran Parque Central de Montevideo abrió las puertas para la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2026 en donde el marcador terminó 0-0.

Con este resultado, el 'vinotinto y oro' sigue sacándole dos puntos de ventaja al cuadro peruano y al uruguayo, por lo que una victoria en la última jornada frente a Universitario lo colocaría en los octavos de final de la Copa Libertadores. Mientras que un empate lo pondría a esperar el resultado del duelo entre Coquimbo y Nacional, en donde el uruguayo no puede ganar.

¿Cuándo será el próximo partido de Tolima en Libertadores?

El último compromiso que jugará Deportes Tolima en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 será en condición de visitante frente a Universitario de Perú.

Este compromiso que se llevará a cabo en el Estadio Municipal Francisco Sánchez, se jugará el martes 26 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.