Tolima consiguió ventaja clave para la final de la Liga Betplay

Deportes Tolima afrontará la final de la Liga Betplay 2025-II con una ventaja determinante: disputar el partido de vuelta en su fortín, el Manuel Murillo Toro, un escenario que históricamente ha sido un impulso emocional y futbolístico para el cuadro pijao.

Tras igualar 0-0 ante Atlético Bucaramanga en la última fecha de los cuadrangulares semifinales y alcanzar los 11 puntos en su grupo, el elenco dirigido por Lucas González aseguró su clasificación a la definición por el título con autoridad y regularidad, confirmándose como el mejor equipo del semestre en cuanto a sumatoria de unidades.

Este empate en suelo bumangués no solo certificó el paso a la gran final, sino que también reafirmó el perfil competitivo de un Tolima que ha sabido manejar los momentos críticos del campeonato.

A pesar de no haber conseguido la victoria en el cierre del cuadrangular, los pijaos mostraron solidez defensiva, inteligencia táctica y un orden que se ha convertido en sello del trabajo de González. Ese equilibrio, sumado a una campaña casi impecable en Ibagué, alimenta la ilusión de la hinchada, que ya se prepara para colmar las tribunas y convertir la casa vinotinto y oro en un auténtico hervidero.

Aunque el rival aún no está definido y saldrá entre Junior de Barranquilla, América de Cali, Atlético Nacional e Independiente Medellín, el Tolima parte con una ventaja estratégica invaluable: cerrará la final como local. Este privilegio no es producto del azar, sino consecuencia de haber sido el equipo que más puntos sumó en todo el segundo semestre del Fútbol Profesional Colombiano, un indicador del nivel competitivo que ha sostenido a lo largo del año y que ahora le permite soñar con una nueva estrella.

Jugar el último partido ante su gente representa un plus emocional incuestionable. Tolima ha convertido el Murillo Toro en un escenario incómodo para cualquier rival, no solo por la presión de su hinchada, sino también por la propuesta intensa que suele desplegar en casa. La altura, el clima cálido y el ritmo ofensivo que propone el equipo han sido factores diferenciales que pueden inclinar la balanza en una serie definitiva.

Además, el plantel llega con una estabilidad colectiva que pocos pueden presumir en instancias finales. La mezcla entre experiencia y juventud, la polivalencia de sus mediocampistas, la solidez de su zaga y la capacidad ofensiva de sus atacantes han sido claves para mantener una racha positiva que ahora espera coronarse con un título. Lucas González, por su parte, ha logrado consolidar un modelo de juego efectivo, dinámico y adaptable, que podría marcar la diferencia independientemente del rival que se confirme en la otra llave.

Con el boleto a la final asegurado, el Tolima tendrá algunos días para recuperar energías, ajustar detalles y analizar a los posibles contendientes. Mientras tanto, la ciudad de Ibagué vibra con la posibilidad de celebrar un nuevo logro, respaldada por un equipo que ha hecho méritos más que suficientes para soñar en grande.

La ventaja está sobre la mesa: el Murillo Toro será el juez definitivo del campeón del 2025-II, y el Deportes Tolima quiere que su casa vuelva a ser territorio de gloria.