Gustavo Cuéllar podría firmar con un equipo de la Liga BetPlay

El mediocampista Gustavo Cuéllar podría convertirse en uno de los nombres más llamativos del mercado en la Liga BetPlay, luego de quedar como agente libre tras su salida del Gremio de Porto Alegre.

El jugador, de 33 años, tenía contrato vigente con el club brasileño hasta diciembre de 2026, pero recientemente se confirmó su desvinculación. De esta manera, Cuéllar queda en libertad para negociar con cualquier equipo interesado en contar con sus servicios.

Al quedar como ‘agente libre’, el volante de primera línea podrá firmar sin necesidad de transferencia, un factor que podría resultar determinante para varios clubes del fútbol colombiano que estarían dispuestos a hacer un esfuerzo económico para incorporarlo.

Gustavo Cuéllar podría volver al fútbol colombiano

En ese sentido, se estima que distintos equipos de la Liga BetPlay analizarán la posibilidad de presentar una oferta formal, teniendo en cuenta la experiencia internacional y el recorrido que respalda al mediocampista.

Además, el calendario juega a favor de una eventual llegada al rentado local. En marzo se abrirá una nueva ventana para inscribir futbolistas libres en la Liga BetPlay, escenario en el que podría concretarse la aparición de Cuéllar en el campeonato colombiano.

Sobre el acuerdo alcanzado con Gremio, se conoció que el futbolista recibirá la totalidad del dinero que restaba de su contrato. El club brasileño se comprometió a abonarle esa cifra en cuotas que se extenderán hasta junio de 2027.

En Colombia, Cuéllar ya defendió los colores del Deportivo Cali (2009 - 2014) y del Junior FC (2014 - 2015), equipos en los que dejó una huella importante antes de dar el salto al exterior.

Trayectoria de Gustavo Cuéllar

Su trayectoria internacional incluye pasos por el Flamengo, Al Hilal, Al Shabab y el propio Gremio, consolidándose como un mediocentro de equilibrio y recuperación.

A nivel de selección, fue convocado en varias ocasiones a la Selección Colombia, con la que disputó las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 y Catar 2022, además de participar en las Copas América de 2019 y 2021, lo que refuerza su perfil como una posible incorporación de peso para cualquier club del fútbol colombiano.