Tom Brady llenó de elogios a Messi: "es uno de los grandes"

Tom Brady, considerado el mejor jugador en la historia de la NFL, afirmó este martes que el hecho de que Lionel Messi juegue en el Inter Miami de la MLS y de que Estados Unidos sea sede del próximo Mundial, potenciarán el gusto por el fútbol en ese país.

"El Inter Miami es uno de los grandes equipos de la MLS en el país; ahí juega Messi. Creo que esto sigue creciendo a través de eso y de la gente que vive este deporte tan grande a escala global. Creo que todo esto y el Mundial en Estados Unidos no va a hacer más que potenciarlo para las próximas generaciones", aseguró el ganador de siete anillos de Super Bowl.

Brady, quien obtuvo seis trofeos Lombardi como 'quarterback' de los New England Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers, elogió la visión de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para dar forma a este Mundial.

"Creo que Gianni es un hombre del pueblo, siempre está ahí celebrando lo mejor del deporte. Hizo grandes contribuciones al mundo del fútbol. Fue una gran oportunidad conocerlo y entender los valores que representa, porque realmente se refleja en los objetivos más amplios de lo que es el fútbol", apuntó el futuro miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional.

Desde su llegada a la Major League Soccer, la figura de Lionel Messi ha transformado no solo a su equipo, el Inter Miami CF, sino también la percepción global del fútbol en Estados Unidos. Su impacto trasciende lo deportivo y se refleja en audiencias, asistencia a los estadios y crecimiento comercial de la liga.

En el terreno de juego, Messi elevó el nivel competitivo de la MLS. Su presencia atrajo mayor atención mediática y obligó a los clubes rivales a reforzarse para enfrentar a un jugador considerado uno de los mejores de la historia del fútbol.