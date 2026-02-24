Ramón Jesurún dio detalles de la preparación de Colombia para el Mundial

La Selección Colombia se prepara para la Copa del Mundo de 2026 en la que enfrentará a Uzbekistán, Portugal y un seleccionado que llegará desde el repechaje internacional (República Democrática del Congo o Jamaica) en el grupo K.

A pocos meses para el inicio del certamen, la Federación Colombiana de Fútbol y el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo está ultimando detalles del plan de trabajo que tendrá el equipo nacional.

Este martes 24 de febrero, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, dio a conocer en diálogo con Win Sports pormenores del trabajo que realizará la Selección Colombia.

"A finales de mayo, el técnico comenzará a recoger a los jugadores cuando regresen de sus equipos en una especie de preparación combinada entre algo de descanso y que no abandonen el trabajo", dijo.

Jesurún confirmó que el 29 de mayo se jugará un partido de despedida en el país contra una "buena selección".

"Es una selección buena americana", aseguró el directivo.

El presidente de la FCF explicó que la Selección Colombia se desplazará posteriormente a California para enfrentar a Jordania y posteriormente se instalará en la sede escogida en Guadalajara.

"Después del 29 de mayo nos quedaremos cuatro o cinco días en el país para posteriormente viajara a California donde tenemos un partido amistoso contra Jordania y entre el 7 o el 9 de junio vamos a nuestra sede en Guadalajara", dijo.

Calendario de Colombia en la Copa del Mundo

Fecha 1 - 17 de junio

Uzbekistán Vs Colombia

Hora: 9:00 P.M.

Fecha 2 - 23 de junio

Colombia Vs Ganador repechaje

Hora: 9:00 P.M.

Fecha 3 - 27 de junio

Colombia Vs Portugal

Hora: 6:30 P.M.