Toni Kross sentenció al Bayern de Luis Díaz en Champions: señaló su punto débil

El análisis de Toni Kroos sobre el presente del Bayern Múnich ha encendido el debate en la previa del duelo definitivo contra el Real Madrid en Champions, especialmente por las dudas que plantea sobre la fortaleza mental del equipo donde milita el colombiano Luis Díaz.

Toni Kross sentenció al Bayern de Luis Díaz en Champions: "en los partidos de vuelta no logra mantener su nivel"

En el pódcast Einfach mal luppen, el mediocampista fue directo al analizar la ida de los cuartos de final. “No me sorprendió lo que pasó en el partido, aunque el Bayern firmó una excelente actuación”, explicó, antes de señalar el punto crítico: “lo que ocurrió después de ponerse 0-2 fue el aspecto más llamativo mentalmente”.

Kroos profundizó en ese aspecto que, según él, ha marcado recientes eliminatorias del club bávaro: “En los últimos años, el Bayern ha ofrecido buenas actuaciones contra el Real Madrid, pero en los partidos de vuelta a menudo no logra mantener su nivel o asegurar la clasificación, viéndose afectado por pequeños detalles”, afirmó, dejando entrever una fragilidad en momentos decisivos.

El alemán también cuestionó la gestión del partido tras tomar ventaja. “La ventaja de 0-2 debía servir para cerrar el partido mentalmente y eliminar cualquier duda sobre el resultado”, sostuvo. Sin embargo, criticó el cambio de postura del equipo: “me sorprendió que el Bayern empezó a replegarse y a defender con menos intensidad”.

Toni Kroos señaló el error que cometió el Bayern de Luis Díaz en la ida contra el Real Madrid

En ese mismo sentido, Kroos reconoció que esperaba una reacción distinta de los bávaros: “Tenía el control total del partido y yo esperaba que siguiera dominando o que incluso ampliara la diferencia”, dijo. Y remató con contundencia: “pensé que añadiría un tercer, cuarto y quizás incluso un quinto gol, pero ocurrió todo lo contrario”.

Para el exjugador, el punto de quiebre llegó con una acción puntual: “El error cometido por Upamecano contra Vinícius fue un punto de inflexión”, explicó, resaltando cómo el Real Madrid cambió la dinámica del encuentro.

Kroos también tuvo palabras de elogio para Manuel Neuer: “Para mí, es el mejor de todos los tiempos… su presencia, sus movimientos, su elegancia. Es increíble”.