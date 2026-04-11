Colombia tiene un nuevo reto en la Liga de Naciones Conmebol: ¿próximo rival?

La Selección Colombia Femenina se prepara para un nuevo reto en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol, donde enfrentará a la Selección Chilena Femenina en un duelo clave por la parte alta de la tabla. El compromiso se disputará el próximo 14 de abril en el estadio Pascual Guerrero de Cali a las 8:00 p. m., escenario en el que el equipo nacional buscará consolidar su buen momento ante su afición.

Colombia tiene un nuevo reto en la Liga de Naciones Conmebol: colider con 10 puntos junto a Argentina

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El conjunto dirigido por el cuerpo técnico colombiano llega motivado tras una victoria trabajada 2-1 frente a Venezuela, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por el liderato del certamen junto a Argentina. En ese partido, el equipo mostró capacidad de reacción luego de comenzar en desventaja y encontró en figuras como Linda Caicedo una de sus principales armas ofensivas.

Precisamente, la atacante del Real Madrid volvió a ser determinante por su desequilibrio, movilidad y constante generación de peligro, características que la convierten en una de las jugadoras a seguir para el duelo frente a Chile. A su alrededor, futbolistas como Leicy Santos y Gisela Robledo han demostrado capacidad para aparecer en momentos clave, lo que fortalece el frente de ataque del equipo colombiano.

El estadio Pascual Guerrero será el escenario de un duelo que promete intensidad entre la Selección Colombia vs Chile

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Por su parte, Chile llega golpeado tras caer 1-0 ante Argentina en Valparaíso, resultado que lo dejó en la cuarta posición con siete puntos. El equipo austral ha mostrado irregularidad en el torneo, con dos victorias, un empate y dos derrotas, además de dificultades en la generación ofensiva. No obstante, cuenta con referentes de experiencia como Christiane Endler, quien será clave para sostener al equipo en un escenario exigente como Cali.

El partido cobra especial relevancia en la recta hacia la clasificación al Mundial de 2027 en Brasil, ya que ambas selecciones buscan sumar puntos vitales para mantenerse en la lucha. Colombia intentará imponer condiciones como local, mientras que Chile afrontará el reto de sumar fuera de casa en un contexto adverso.