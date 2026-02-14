Tottenham tomó inesperada decisión: hizo oficial su nuevo entrenador

Tottenham no pasa por su mejor momento deportivo y, tras perder 2-1 contra el Newcastle en la última jornada del Premier League, hizo oficial la destitución del cargo de entrenador al danés Thomas Frank, quien completó ocho partidos consecutivos sin ganar, en la peor racha de resultados de los Spurs desde octubre de 2008.

Frente a esta situación, las directivas de los Spurs no se quedaron de brazos cruzados y anunciaron oficialmente este 14 de febrero de 2026 la contratación de Igor Tudor como nuevo entrenador interino hasta el final de la temporada, en un movimiento que busca frenar la caída libre del club en la Premiery estabilizar el rendimiento del equipo en un momento crítico de la temporada.

Igor Tudor es nuevo entrenador de Tottenham

Tottenham sufre de gran manera en la competencia local y su mal rendimiento lo está dejando muy cerca de la zona del descenso, lo que no se puede permitir en un equipo de alta categoría e historia, por lo que se empezaron a tomar medidas para volver a encontrar el camino del gol y las victorias.

El croata de 47 años llega al banquillo de los Spurs como una apuesta a una posible para esta mala racha de resultados que dejó al equipo en la 16.ª posición, apenas cinco puntos por encima de la zona de descenso.

Tudor no es un nombre desconocido en el fútbol europeo. Tras una sólida carrera como defensa central, incluyendo una exitosa etapa como jugador en la Juventus, con la que ganó la Serie A en 2002 y 2003. Ha forjado una buena carrera como entrenador con pasos por clubes como Hajduk Split, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona, Olympique de Marseille, Lazio y Juventus.

El objetivo principal de Tudor en Tottenham es claro: mejorar resultados de inmediato, devolver organización al equipo y sumar puntos suficientes para asegurar la permanencia en la máxima categoría inglesa. Además, también está clasificado para los octavos de final de la Champions League, otro motivante para el croata.

¿Cuándo debutaría Igor Tudor como entrenador de Tottenham?

Tudor tendrá una semana de adaptación en el banquillo técnico de Tottenham, ya que el equipo volverá a la acción en la Premier League hasta el domingo 22 de febrero cuando se enfrenten a Arsenal en el mítico Tottenham Hotspur Stadium, escenario deportivo que verá el debut de Igor Tudor.