Fluminense confirmó la salida de Gabriel Fuentes: ¿En qué equipo jugará?

Desde el 2025 y en este 2026, parece que la tradición del Brasileirao es tener a jugadores colombianos en las plantillas. Ya son 30 cafeteros que están dando de qué hablar. Una cifra histórica en la competencia y que ha dejado muy bien parados a los deportistas de Colombia.

Uno de ellos es nada más ni nada menos que el lateral izquierdo, Gabriel Fuentes. Con procesos en Selección Colombia, el zaguero estaba en el radar de Fluminense en su etapa con el Junior. Efectivamente, el equipo carioca se lo llevó. Alcanzó a jugar 34 partidos, pero en este 2026, le buscaron la salida.

Se habló de la posibilidad de que jugara en condición de préstamo afuera de Brasil. El interés formal había sido del Club América de México, pero no hubo acuerdos entre las partes. Así las cosas, el futuro de Fuentes seguirá estando ligado con el balompié brasileño, pero en la segunda división.

GABRIEL FUENTES JUGARÁ EN FORTALEZA EC DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DE BRASIL

Fortaleza descendió en la última campaña del Brasileirao y tendrá que buscar el ascenso para la máxima categoría brasileña. Ese es el reto grande que tienen y lo harán con Gabriel Fuentes. Tras la salida de Yeison Guzmán con destino al América de Cali, el cuadro del estado de Ceará no se quedó de brazos cruzados y se armó con el lateral izquierdo.

Gabriel Fuentes dejó a Fluminense en calidad de cedido para jugar con el Fortaleza a lo largo de este 2026. Si se cumple el ascenso de la institución, podrían pensar en comprar al ex Junior y Real Zaragoza de España.

Por medio de un comunicado, el club afirmó que, “el Fluminense FC formalizó este viernes (13 de febrero) el traspaso del lateral izquierdo Gabriel Fuentes a Fortaleza, cedido por una temporada con opción de compra. El colombiano acumula 34 partidos y cinco asistencias con la Tricolor. El club le desea mucho éxito esta temporada”.

Bajo ese panorama, Fluminense prestó al lateral a Fortaleza. En caso de que se cumplan los objetivos en esta temporada o si así lo considera el cuadro de la segunda división de Brasil, los dirigidos por Thiago Carpini podrían activar la opción de compra, pagarla y quedarse con el defensor por los próximos años.

A lo largo de su estadía en Río de Janeiro, Gabriel Fuentes actuó en 34 partidos. No sumó ningún gol en el Fluminense y dio cinco asistencias. Tendrá que ayudar bastante para poder sellar el ascenso. Además, en menos de poco tiempo, podría ganar su primer título con Fortaleza en el Campeonato Estadual Cearense. Su club está en las semifinales y enfrentará al Ferroviário Atlético Clube.