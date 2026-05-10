Kevin Serna volvió a aparecer en el momento más crítico para Fluminense. El colombiano marcó en el tiempo de descuento el gol del empate 2-2 frente a Vitória en el Maracaná, un tanto que evitó una derrota que habría profundizado todavía más la crisis deportiva y emocional que atraviesa el conjunto carioca.

¡Tremenda definición! Golazo de colombiano Serna en el Fluminense

Aunque el resultado terminó siendo un alivio parcial para el equipo dirigido por Luis Zubeldía, el desarrollo del partido dejó en evidencia los problemas estructurales del Fluminense. El equipo dominaba el encuentro y ganaba con relativa tranquilidad hasta que un penalti cometido por Alisson cambió completamente el panorama.

Desde ese momento, el equipo perdió seguridad, cometió errores defensivos y permitió la remontada parcial del Vitória. En medio del caos y de un Maracaná lleno de reproches, Serna apareció como uno de los futbolistas capaces de sostener al equipo en los momentos más complejos.

El atacante colombiano aprovechó una asistencia magistral de John Kennedy y definió con un globo ante Lucas Arcanjo para rescatar un punto que, aunque no soluciona la crisis, sí evita un golpe mucho más duro para la confianza del plantel.

Kevin Serna salvó a su equipo de la derrota con un gol de gran factura

La importancia de Serna en este contexto va más allá del gol. El colombiano se ha convertido en una pieza ofensiva desequilibrante dentro de un equipo que, pese a tener uno de los mejores ataques del Brasileirao, atraviesa una preocupante fragilidad defensiva. Fluminense ha recibido goles en diez de sus últimos doce partidos y la sensación de inseguridad colectiva sigue creciendo.

En ofensiva, sin embargo, el equipo encuentra respuestas gracias a la conexión entre John Kennedy, Soteldo, Lucho Acosta y Serna, un cuarteto que empieza a consolidarse como la principal esperanza del club tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores.

El empate dejó dudas, críticas y tensión en las tribunas, pero también confirmó que Kevin Serna sigue siendo uno de los hombres más determinantes del Fluminense en medio de la tormenta.