¿Ventaja para Nacional? Diego Arias responde por la llave de vuelta contra el Inter

Atlético Nacional dio un golpe de autoridad en el estadio Metropolitano de Techo al remontar 1-2 frente a Internacional de Bogotá en la ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I. Más allá del resultado, una de las voces más tranquilas y optimistas tras el encuentro fue la del entrenador Diego Arias, quien destacó la capacidad de reacción de su equipo y se mostró confiado en cerrar la serie en Medellín.

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El técnico verdolaga reconoció desde el inicio que esperaba un compromiso complejo en Bogotá, especialmente por el rendimiento que había mostrado el rival a lo largo del campeonato y las condiciones en las que se disputó el partido.

“El partido de primer partido se vio difícil, sabíamos que el Inter en su casa a la hora que se jugó el partido, iba a ser complejo con la calidad de jugadores que ellos tienen, que lo demostró durante el torneo, fruto de eso, lograron clasificar”, afirmó el estratega.

Atlético Nacional comenzó abajo en el marcador luego de una transición rápida del conjunto bogotano, pero logró reaccionar y darle vuelta al resultado en una noche que terminó siendo clave para sus aspiraciones de avanzar a semifinales. Arias valoró el comportamiento colectivo de su equipo y aseguró que, pese a las dificultades, el grupo mantuvo el control del juego durante varios tramos.

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“Sin embargo, el equipo logró controlar el partido por muchos momentos. El primer tiempo ellos tuvieron algunas situaciones claras, además del gol que vino después de una jugada algo dudosa a favor nuestro que pudo ser penal y ellos en una transición, nos convirtieron, el equipo se repuso, luchó, logró remontar”, explicó.

Con la ventaja conseguida en condición de visitante, el entrenador dejó claro que la ilusión ahora está puesta en liquidar la clasificación en el estadio Atanasio Girardot, donde Nacional contará con el respaldo de su hinchada.

“Se jugó un partido, que creo que fue difícil, y dimos un primer paso en esta serie (2-1) y con toda la ilusión de poder cerrarlo con toda nuestra gente que Dios quiera con el resultado que todos estamos esperando”, concluyó Arias.