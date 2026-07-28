Tres ligas de Europa se pelean por defensor central con pasado en Selección Colombia

América de Cali se ha caracterizado en los últimos años por sacar jugadores al exterior. Aunque no es su máximo objetivo, el cuadro escarlata ha sacado futbolistas de la cantera y ha hecho grandes negocios con distintos equipos del exterior por esos fichajes.

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Brayan Medina, defensor central que inició en el 2022 como jugador del equipo Sub-20 del América de Cali empezó a hacer todo el proceso con el equipo de mayores y luego tuvo otro paso por el Fortaleza antes de regresar al cuadro escarlata. En 2025, Medina fue vendido al Tondela de Portugal con un vínculo firmado hasta el 2030.

El defensor central lleva un año en Portugal y en estos últimos días ha aparecido el rumor de que podría cambiar de aires en Europa. Ya hay tres clubes de distintas ligas que han demostrado el interés por el zaguero. De hecho, dos de ellas vienen de los torneos más importantes del ‘Viejo Continente’.

LOS TRES CLUBES DE EUROPA QUE BUSCAN A BRAYAN MEDINA

El jugador del Tondela podría cambiar de rumbo en Europa con el interés de tres clubes que quieren fichar al canterano del América de Cali. Aunque Brayan Medina tiene contrato hasta finales de junio de 2030, su vínculo podría terminar antes de tiempo con los lusos.

De acuerdo con la información de Felipe Sierra, Brayan Medina podría salir del Tondela tras los intereses del Genoa y Olympiacos que harían ofertas en próximos días. Estos dos son los clubes más perfilados para tratar de cerrar el fichaje del defensa central de 1,95 metros.

Por su parte, el Wolverhampton de la Championship de Inglaterra también se animó a preguntar por las condiciones del ex América de Cali. Con los Wolves, las cosas también estarían avanzadas, pues al parecer, no solo preguntaron por sus condiciones, sino que entablaron conversaciones para su fichaje.

Bajo ese panorama, el zaguero central con pasado en América y en la Selección Colombia Sub-23 en el 2023 podría tener un nuevo rumbo en su futuro firmando con una de las ligas más importantes del mundo como la Serie A o en la Championship de Inglaterra con el anhelo de ascender a la Premier League.

OTROS CLUBES QUE SE INTERESARON POR EL FICHAJE DE BRAYAN MEDINA

Aunque Brayan Medina se quedó en el Tondela de Portugal, aparecieron otros equipos que se interesaron en el fichaje del defensor central. Por un lado, la Ligue 1, otra de las competencias más importantes de Europa puso sus ojos en el ex América de Cali.

De acuerdo con César Mosquera, el Lille y el Niza se pelearon por el fichaje de Brayan Medina. La información se dio a conocer a principio del 2026 con esas dos opciones en Francia. Sin embargo, no eran las únicas en ese momento.

Además de los intereses de la Ligue 1 en el fichaje del defensor central, el Sporting Lisboa y el Anderlecht de Bélgica también estaban al pendiente del ex América de Cali. Esos intereses se diluyeron y ahora, en el mercado de fichajes de verano, salieron opciones en Grecia con Olympiacos, Serie A de Italia con Genoa y Championship de Inglaterra con el Wolverhampton.