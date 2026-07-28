Jugador que había demandado a Santa Fe, ahora demandó al América

Dylan Borrero vuelve a estar en el centro de una disputa contractual. El extremo de 24 años, quien actualmente pertenece al América de Cali, demandará al club vallecaucano por presuntos impagos con el objetivo de quedar como agente libre.

De acuerdo con comunicadores cercanos al conjunto escarlata, el futbolista completa cinco días sin presentarse a los entrenamientos, mientras avanza el proceso jurídico con el que buscaría desvincularse de la institución.

Dylan Borrero ya había demandado a Santa Fe, ¿por qué?

No es la primera vez que Borrero acude a instancias legales contra un equipo colombiano. El atacante ya había demandado a Independiente Santa Fe, club en el que debutó como profesional en 2019.

En aquella oportunidad, el jugador reclamó el pago del porcentaje que le correspondía tras su transferencia al Atlético Mineiro por un millón de dólares. Borrero alegó demoras en el desembolso de ese dinero.

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Años después, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del futbolista, decisión que obligó a Independiente Santa Fe a realizar el pago correspondiente.

Borrero llegó al América de Cali en 2025 procedente del Fortaleza de Brasil y era uno de los jugadores llamados a aportar desequilibrio en el frente de ataque del conjunto escarlata.

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Por ahora, el futuro del extremo es incierto. En los próximos días podría producirse una conciliación entre las partes o, en caso contrario, el jugador buscaría quedar como agente libre mientras continúa el litigio contra el club.

América de Cali aún no se ha pronunciado oficialmente sobre la situación de Dylan Borrero, por lo que se espera que haya novedades una vez avance el proceso entre el futbolista y la institución.