Tuchel hizo terrible comparación con sus rivales del Mundial

Se aproxima el cierre de la Copa Mundial y todavía quedan dos partidos pendientes por disputarse, el campeón entre España y Argentina, pero también el tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra.

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El primero que se disputará será el del equipo de Deschamps frente al de Tuchel, el cual justamente dejó unas contundentes declaraciones con respecto a la participación de Inglaterra en el certamen, en donde claramente fue superado por sus rivales.

Tuchel habló sobre el alto nivel de sus rivales del Mundial

Thomas Tuchel reconoció que Inglaterra todavía se encuentra un paso por detrás de las selecciones que actualmente dominan el fútbol internacional.

En la previa del partido por el tercer puesto del Mundial 2026, el entrenador alemán aseguró que el combinado inglés aún debe reducir la diferencia que lo separa de equipos como Francia, España y Argentina, finalistas y protagonistas de las últimas grandes competiciones.

Sus palabras reflejan la autocrítica del seleccionador tras la eliminación sufrida en las semifinales y la necesidad de seguir fortaleciendo el proyecto deportivo de Inglaterra.

"Nosotros no somos ellos. Francia, España y Argentina esperan ganar. Nosotros no estamos ahí todavía. Hay una brecha que cerrar. No me arrepiento de mis decisiones porque sentí que nos estábamos volviendo demasiado pasivos. Sentí que el impulso del partido estaba cambiando e intenté ayudar a mi equipo", afirmó Tuchel durante la rueda de prensa previa al compromiso que definirá el tercer lugar del campeonato.

¿Cuándo será el partido entre Francia e Inglaterra por el tercer puesto?

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 entre Francia e Inglaterra se disputará este sábado 18 de julio en el Miami Stadium, en Miami, Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 3:00 p. m. (hora de Colombia) y enfrentará a dos selecciones que buscarán cerrar su participación en la Copa del Mundo con una victoria, tras caer en las semifinales frente a España y Argentina, respectivamente.

¿Cuándo será la final del Mundial 2026 entre España vs Argentina?

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará el domingo 19 de julio de 2026 en el New York New Jersey Stadium (nombre oficial utilizado por la FIFA para el MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El partido está programado para comenzar a las 3:00 p. m. (hora del Este de Estados Unidos), lo que corresponde aproximadamente a las 2:00 p. m. en Colombia.