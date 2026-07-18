[Foto] Desvelan la nueva camiseta de la Selección Colombia

Una imagen filtrada dejó ver lo que sería la nueva camiseta de la Selección Colombia Femenina, la cual nuevamente rompería con el tradicionalismo y le apostaría a nuevos colores y mensajes.

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La camiseta estaría diseñada y confeccionada por Adidas, que nuevamente apostó por una propuesta distinta a los colores tradicionales de la Tricolor. La idea de la marca alemana es generar impacto visual.

Según la filtración revelada por Footy Headlines, la prenda tendría una base entre rojo oscuro y vinotinto. Sobre ese fondo aparecerían diferentes figuras y patrones en tonos similares, en un diseño que busca llamar la atención sin perder sobriedad.

Uno de los detalles más llamativos estaría en los acabados amarillos del cuello, los hombros y las mangas. Ese contraste le daría a la camiseta una apariencia vistosa y equilibrada entre lo moderno y lo clásico.

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La prenda también incluiría el tradicional logo del trébol de Adidas, un elemento que refuerza ese estilo retro que la marca ha venido recuperando en algunos de sus lanzamientos. En este caso, la mezcla entre nostalgia y modernidad sería uno de sus mayores atractivos.

El escudo de la Federación Colombiana de Fútbol se mantendría en sus colores tradicionales. El emblema aparecerá en la parte izquierda del pecho, como suele ocurrir en las camisetas oficiales de la selección.

Así sería la nueva camiseta de la Selección Colombia Femenina

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Colombia ya tiene asegurada su presencia en el Mundial Femenino 2027, que se disputará en Brasil, gracias al título obtenido en la Liga de Naciones de la Conmebol. Por eso, esta camiseta apuntaría a convertirse en una de las que acompañe ese nuevo reto internacional.

Si el diseño filtrado termina siendo el definitivo, la selección femenina estrenará una indumentaria con un concepto bastante distinto al habitual. En los próximos días se espera que la Federación Colombiana de Fútbol haga el anuncio oficial de la prenda.