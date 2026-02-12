U. Católica vs Juventud EN VIVO 12 febrero: cómo ver Copa Libertadores

Se aproxima el cierre de la fase previa de la Copa Libertadores y se jugará el partido de vuelta entre Universidad Católica de Ecuador y Juventud de Las Piedras de Uruguay, un duelo clave para definir quién avanzaría en la competencia continental.

El choque, celebrado en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito, será la culminación de una serie muy disputada entre dos equipos con objetivos claros. La U. Católica busca mantener la ventaja que obtuvo en Uruguay y asegurar su paso a la siguiente etapa, mientras que Juventud intentaba dar vuelta la eliminatoria tras un resultado adverso en el duelo de ida.

En la ida, disputada en el Estadio Centenario de Montevideo, Universidad Católica logró un valioso triunfo por 1-0 gracias a la anotación de Jhon Chancellor al inicio del segundo tiempo, un gol que resultó decisivo para tomar ventaja en el global. Esa mínima diferencia le otorgó al equipo ecuatoriano la confianza necesaria para afrontar el partido de vuelta con el respaldo de su hinchada y las condiciones particulares de la altitud de Quito, un factor físico que siempre influye en encuentros internacionales jugados en la capital ecuatoriana.

El compromiso entre U. Católica vs Juventud se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito a partir de las 19:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 21:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Copa Libertadores, se podrá ver a través de ESPN, Disney +, DGO. Además también podrá seguirlo por Deportes RCN.

¿Contra quién se enfrenta el que clasifica?

Si Universidad Católica (Ecuador) logra clasificar tras eliminar a Juventud de Las Piedras en la fase 1 de la Copa Libertadores 2026, su siguiente rival en el torneo sería el Club Guaraní de Paraguay en la Fase 2 de la competición.