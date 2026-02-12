Fin al proyecto de Superliga en Europa: "cinco años peleando para nada"

El presidente de los Clubes Europeos de Fútbol (EFC) y del PSG, el catarí Nasser Al-Khelaifi, aseguró que "nadie pierde y todos ganan" con el acuerdo entre el colectivo, la UEFA y el Real Madrid para dar por acabado el proyecto de la Superliga, después de "cinco años peleando para nada".

"Nadie pierde, todos ganan. El presidente Ceferin gana, el presidente Florentino gana y lo mas importante, el fútbol europeo gana, el fútbol mundial gana porque después de cinco años perdiendo el tiempo, dinero y luchando legalmente ahora por fin trabajamos por el futuro del fútbol juntos y cómo podemos mejorar", dijo.

Lea también Águilas Doradas hará queja formal a la Comisión Arbitral tras juego con Millonarios

"Pido a los medios que dejen de plantear quién ha perdido. Nadie ha perdido, ni el presidente Ceferin, ni Florentino Pérez, que es un gran presidente y creo que lo que hizo le hizo más grande. Es necesario apreciar lo que hizo y lo que hizo el presidente Ceferin. Han sido cinco años difíciles, solo peleando para nada. Ahora hay que agradecérselo a los dos", reclamó.

El dirigente catarí se expresó así ante los medios al término del Congreso de la UEFA celebrado este jueves en Bruselas, en el que el presidente del organismo, Aleksander Ceferin, agradeció expresamente la actuación de Al-Khelaifi para alcanzar el acuerdo anunciado 24 horas antes y del que todavía no se han facilitado detalles concretos.

Aunque el proyecto quedó en suspenso, nunca murió del todo. Real Madrid y Barcelona continuaron defendiendo la idea bajo un discurso de modernización y justicia económica. Mientras tanto, la UEFA respondió con cambios en la Champions League, ampliando el número de partidos y equipos, en un intento de proteger su modelo.