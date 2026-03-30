En esta reciente doble fecha de partidos amistosos, de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a disputar en Estados Unidos, Canadá y México, la selección de Uruguay se vio las caras con su similar de Inglaterra.



El compromiso se llevó a cabo en el mítico estadio de Wembley, ubicado en territorio británico. El compromiso lo empezó ganando el conjunto inglés con gol de Ben White al minuto 81.

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Empate agónico

Todo daba a indicar que el encuentro se lo iba a terminar llevando la selección de Inglaterra; sin embargo, un penal al último minuto que cobró Federico Valverde, mediocampista del Real Madrid de España, lo cambió todo. El cotejo quedó 1 a 1.



A pesar de que el combinado sudamericano logró empatar al último minuto, el equipo acabó preocupado porque el lateral izquierdo Joaquín Piquerez sufrió un fuerte golpe en un tramo del choque.

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Grave lesión

Aunque el futbolista en el momento mostró serias señales de dolor, se confiaba en Uruguay en que la lesión no fuera grave. No obstante, esto no fue así, ya que este lunes 30 de marzo, su actual club, Palmeiras de Brasil, confirmó lo peor.



El equipo brasileño, a través de sus diferentes canales digitales, se pronunció e indicó que el defensa se rompió los ligamentos de su tobillo derecho y tendrá que ser intervenido de manera quirúrgica.



"Pruebas adicionales realizadas el domingo (29) confirmaron que el lateral izquierdo Piquérez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra, el viernes (27), en el estadio de Wembley", señaló Palmeiras.

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Descartado para el Mundial

"En los próximos días, el atleta será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación bajo la tutela del Centro Nacional de Salud y Rendimiento (CNSR). El equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) supervisará su recuperación", añadió.



Este tipo de lesión requiere de un tiempo largo de recuperación que puede superar, incluso, los seis o siete meses. Por esta razón, lo más probable es que Joaquín Piquerez se pierda la Copa Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.



"Malas noticias para la selección uruguaya. Se confirmó en las últimas horas que Joaquín Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho y quedó descartado para el Mundial 2026", escribió el medio Ovación, del país charrúa.









