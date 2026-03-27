Nostalgia pura: estos son los futbolistas que jugarán su último Mundial FIFA

Los amantes del deporte rey aguardan con ansias el inicio de la Copa del Mundo FIFA 2026, torneo en el que por primera vez en su historia participarán 48 selecciones. Se espera un campeonato emocionante de principio a fin.



Los días, las semanas y los meses pasan y el Mundial se acerca más y más, pero también se acerca la despedida, en este torneo, de grandes figuras del fútbol global, que en la actualidad siguen vigentes y maravillando a sus fanáticos.

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Lionel Messi está en la lista

Uno de ellos es, por ejemplo, es el argentino Lionel Andrés Messi. El astro llegará al Mundial con 38 años y lo más probable es que, después del mismo, no vuelva a jugar otro campeonato de esta categoría. Milita en Inter Miami de la MLS de Estados Unidos.



La situación es similar para el artillero luso Cristiano Ronaldo, del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita. Con 41 años participará el 'comandante' en el Mundial y espera llevar a su selección a levantar el trofeo.

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James también figura

Por supuesto, no se puede quedar afuera de la lista James David Rodríguez, estrella de la Selección Colombia, que juega en Minnesota United de la MLS. Con 34 años, disputaría su última Copa del Mundo con la tricolor.



Con 35 años aparece el francés Antoine Griezmann, quien aunque está en Atlético de Madrid, hará parte de las filas de Orlando City de la MLS a partir de la siguiente temporada. A la lista se suma el exjugador del Real Madrid Luka Modrić. Con 40 años hará presencia en su último torneo de la categoría con Croacia.

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Será un Mundial para la historia

El brasileño Neymar Jr., el belga Kevin De Bruyne y otros futbolistas más integran la honorable lista de los jugadores que en tan solo unos meses se van a despedir de los Mundiales.









