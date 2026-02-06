Uruguay vs Paraguay EN VIVO HOY 6 de febrero - Sudamericano U20

Comienza la segunda fecha del Sudamericano Femenino Sub 20 y los protagonistas de inaugurarla son las selecciones ubicadas en el Grupo A, Chile vs Colombia y Uruguay vs Paraguay, todas con la necesidad de sumar de a tres puntos y obtener un cupo a la siguiente fase de la competencia para soñar quedarse con uno de los cupos al Mundial.

La competencia inició con el debut de los partidos del Grupo A, en donde descansó Colombia y se vio la victoria por goleada 4-0 de Paraguay sobre Chile, prosiguió con la victoria de Venezuela 2-0 sobre Uruguay. Ahora la escuadra 'charrúa' llega con la obligación de recomponer su camino en la competencia y buscar una victoria que lo vuelva a meter en la zona alta de la tabla de posiciones.

Mientras que Paraguay tiene otro propósito y es mantenerse como líder del Grupo A para ilusionarse con una clasificación anticipada rumbo a un cupo a la Copa Mundial Sub 20 que también se llevará a cabo en el presente año.

Uruguay vs Paraguay: cómo VER EN VIVO HOY Sudamericano U20 de febrero

El partido entre Uruguay vs Paraguay por la segunda fecha del Sudamericano Femenino U20 se disputará este miércoles 4 de febrero a partir de las 4:00 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en el Canal RCN y DSports, además sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00

Así se jugará el Sudamericano Femenino U20

La CONMEBOL Sub20 Femenina 2026 se disputará en dos Fases: Fase Preliminar (Fase de Grupos) y Fase Final, en donde sas seis selecciones clasificadas de la fase preliminar participarán de esta ronda, con el mismo sistema de juegos todos contra todos. Todas las fases se jugarán a una sola rueda de partidos. La etapa preliminar la disputarán las diez selecciones, distribuidas en 2 grupos de 5.