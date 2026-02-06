¿Hasta cuándo firmó James Rodríguez con Minnesota? Detalles del contrato

James Rodríguez ya es oficialmente jugador del Minnesota United, pues fue anunciado este viernes 6 de febrero, día en que además se conocieron los detalles de su contrato, luego de que el club estadounidense confirmara la vinculación a través de sus redes sociales.

El número que usará James en Minnesota

El volante colombiano, que lucirá el dorsal ‘10’, firmó un contrato inicial hasta junio de este año, con la posibilidad de extender el vínculo hasta diciembre de 2026, de acuerdo con el rendimiento deportivo y los acuerdos entre las partes.

Lea también James sería el quinto: los colombianos que han jugado en Minnesota United

La información fue entregada directamente por Minnesota United en su cuenta oficial de X, donde el club publicó de manera breve el tiempo de duración del contrato, confirmando así las condiciones del acuerdo con el futbolista.

James llegó al conjunto de la MLS en condición de agente libre, luego de finalizar su vínculo con León de México, situación que facilitó las negociaciones y permitió cerrar su llegada sin costo de transferencia.

La decisión del ‘10’ colombiano de fichar por Minnesota responde, en gran medida, a la necesidad de tener continuidad y minutos de competencia, pensando en su preparación para la Copa del Mundo, que se disputará justamente en Estados Unidos.

Desde el entorno del jugador se entiende que el objetivo principal es llegar al Mundial con ritmo futbolístico y regularidad, factores que han sido determinantes en la elección de su nuevo club.

Para Minnesota United, la llegada de James representa un salto deportivo y mediático, ya que incorpora a un futbolista de jerarquía internacional, experiencia en ligas 'top' y con liderazgo dentro del campo.

Lea también James llegó a un equipo sin títulos: el objetivo claro en 2026

¿Cuándo será el primer partido de James con Minnesota?

En cuanto a su debut oficial, el primer partido de Minnesota United en la MLS será el próximo 21 de febrero, cuando visite a Austin FC, compromiso en el que podría darse el estreno de James Rodríguez con su nuevo equipo.

De esta manera, el colombiano inicia un nuevo capítulo en su carrera profesional, con un contrato flexible, un rol protagónico y la mira puesta en volver a ser determinante en el camino hacia la próxima Copa del Mundo.