La Selección Colombia de Mayores se enfrentó, en las horas de la noche del lunes 1 de junio, con su similar de Costa Rica por un partido amistoso. El juego se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín.



El principal escenario deportivo de la capital del país contó con una muy buena presencia de hinchas. El encuentro terminó 3 goles a 1 a favor del combinado nacional, que es dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

Los goles y las palabras de Lucho

Davinson Sánchez, Luis Fernando Díaz y Luis Suárez marcaron los tantos del conjunto cafetero. Estos tres jugadores son algunos de los que tuvieron mejor rendimiento en cada uno de sus clubes.



Lucho Díaz habló tras el cotejo. “Hemos hecho una muy buena preparación. Hemos hecho varios entrenos y con este partido nos acomodamos más para lo que se viene; ya habíamos jugado en la altura, no nos va a quedar grande jugar en la altura”, dijo.

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Buena preparación para el Mundial

“Siempre que salgo al campo trato de disfrutar. Trato de hacer lo que el profe me pide y cuidándome por lo que se viene, que es lo más importante. Tranquilo por el resultado y ahora descansar, que es relevante”, añadió.



Este compromiso, como bien se sabe, sirvió como preparatorio para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

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Uniformes para cada duelo de la fase de grupos

La tricolor hace parte del grupo K del Mundial 2026, en el que se va a enfrentar contra las selecciones de Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Y ya que se habla de los rivales de Colombia, se confirmaron los uniformes con los que el equipo cafetero va a jugar cada duelo.

Contra Uzbekistán, la Selección Colombia usará el uniforme alternativo; la camiseta será azul, la pantaloneta azul y las medias amarillas. Ante República Democrática del Congo, se usará la indumentaria titular; la camiseta será amarilla, la pantaloneta blanca y las medias rojas. Y vs. Portugal, el onceno cafetero usará la titular, pero con cambios: camiseta amarilla, pantaloneta azul y medias blancas.