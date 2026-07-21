Vea el segundo gol de Nacional: Edwin Cardona puso la magia y Perlaza definió

Atlético Nacional confirmó su superioridad en el primer tiempo frente a Tigres con un segundo gol que llegó en el tiempo de adición y que reflejó el dominio del conjunto verdolaga en el compromiso de ida por la Copa BetPlay 2026.

Luego de generar múltiples ocasiones de peligro y encontrarse una y otra vez con las intervenciones del arquero Víctor Britt, el equipo dirigido por Lucas González logró irse al descanso con una ventaja de 2-0 gracias a la aparición de Yeicar Perlaza, quien aprovechó una gran asistencia de Edwin Cardona.

Sin embargo, el golpe definitivo del primer tiempo llegó en el tiempo añadido, cuando la precisión de Cardona y la llegada de Yeicar Perlaza sentenciaron el 2-0 parcial, un resultado que reflejó el amplio dominio de Atlético Nacional y dejó al conjunto verdolaga con una importante ventaja de cara al complemento.

Vea el segundo gol de Atlético Nacional ante Tigres: Yeicar Perlaza amplió la ventaja antes del descanso

La jugada nació en el minuto 45+1, cuando Nacional encontró espacios por el costado izquierdo ante la pasividad defensiva de Tigres. Edwin Cardona recibió con tiempo y libertad para levantar la cabeza, sin que Miguel Álvarez ni Kevin Mosquera lograran presionarlo.

El experimentado volante aprovechó ese metro de ventaja para enviar un centro preciso al corazón del área, donde apareció Yeicar Perlaza completamente habilitado para conectar el balón y vencer, por segunda vez en la noche, la resistencia del arquero Víctor Britt.

Aunque el guardameta de Tigres había sido una de las figuras del encuentro con varias atajadas decisivas durante los primeros 45 minutos, poco pudo hacer frente a la definición del defensor verdolaga, que cerró una destacada actuación ofensiva del equipo antioqueño antes del descanso.

Antes del segundo tanto, Nacional había generado numerosas oportunidades de gol con Juan Manuel Rengifo, Nicolás Rodríguez, Edwin Cardona y el propio Perlaza, pero Britt respondió con intervenciones de gran nivel para mantener con vida a su equipo.

El marcador se abrió a los 38 minutos con una brillante definición de Juan Manuel Zapata, quien culminó una jugada colectiva trabajada para romper el orden defensivo de Tigres.