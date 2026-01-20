Una nueva edición del Mundial está a punto de comenzar, pero en esta fiesta deportiva no estará presente la Selección de Venezuela, la cual se quedó en el camino de las eliminatorias y con las manos vacías, ya que ni siquiera le alcanzó su puntaje para quedarse en la zona del repechaje, la cual le fue arrebatada por Bolivia justo en la última jornada.

La 'vinotinto' afrontó retos bastante difíciles a lo largo de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, entre ellos varias lesiones y ausencias de jugadores importantes, pero también cambios en el banquillo técnico. Sin embargo, todo parece que el proyecto para 2030 sería más sólido tras haberse confirmado la llegada de Oswaldo Vizcarrondo como nuevo director técnico de la selección.

Presidente de la FVF confirmó a Oswaldo Vizcarrondo como DT de Venezuela

Tras el mal momento que vivió la selección venezolana en camino a la Copa Mundial 2026, La Federación Venezolana de Fútbol dio un paso importante para las siguientes ediciones del certamen mundialista al ratificar oficialmente a Oswaldo Vizcarrondo como director técnico de la selección nacional absoluta para encarar el próximo ciclo mundialista.

La decisión se produce luego de varios meses en los que Vizcarrondo ejerció como técnico interino, guiando al equipo en compromisos amistosos y ganándose la confianza de la dirigencia venezolana para asumir el cargo de forma más estable.

Fue el martes 20 de enero que el presidente de la FVF, Jorge Giménez, confirmó a Vizcarrondo como técnico absoluto con un proyecto bastante ambicioso que apunta hasta el Mundial 2034. "Es un proyecto a largo plazo que nos va a dejar sembrar lo que vamos a cosechar en los próximos años".

Oswaldo Vizcarrondo también tomó la palabra durante la presentación y envió un mensaje de agradecimiento, pero también de confianza con el proyecto deportivo para los fanáticos. “Iremos al trabajo como cuerpo técnico y estoy entusiasmado por gente que me rodea que equipara ese aspecto del recorrido, que ya pasaron por eliminatorias y conocen todas las condiciones que ameritan sacar cada punto”.





¿Cuándo debutaría Oswaldo Vizcarrondo como DT de Venezuela?

FIFA le sigue apostando a aumentar el nivel de las selecciones de distintos continentes y como proyecto a largo plazo decidió organizar el torneo FIFA Series 2026 en donde estará participación la Selección de Venezuela y el debut más cercano del estratega de 41 años, Oswaldo Vizcarrondo, en el banquillo 'vinotino'.

Esta competencia que albergará 48 selecciones se llevaría a cabo durante el periodo internacional de marzo y abril de 2026. Los países anfitriones seleccionados para albergar los distintos grupos abarcan múltiples continentes, con sedes previstas en Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Mauricio, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán.



















