Yáser Aprilla tendría los días contados en Girona: City Group tiene varias ofertas

Poco a poco se ha venido reactivando la temporada deportiva en 2026 y junto con ello el mercado de fichajes se mueve de la mejor manera alrededor del mundo. Para este inicio de año los protagonistas vuelven a ser los colombianos por el buen presente deportivo que se encuentran viviendo, tal como Luis Díaz, Luis Suárez y el propio Yáser Asprilla.

El joven delantero de la Selección Colombia es una de las 'joyas' más destacadas del FPC en los últimos años, dejando huella importante en la liga local, dando un gran salto hacia Europa para jugar con Watford en la segunda división de Inglaterra y ahora en la máxima división del fútbol de España con Girona, en donde también ha destacado de buena manera, pero en donde se estaría desperdiciando su potencial, por lo que City Group estaría evaluando opciones para un futuro fichaje.

Lea también Teófilo Gutiérrez entró en un deshonroso top en el FPC

City Group tendría más de 5 ofertas por Yáser Asprilla

Con tan solo 22 años, el extremo nacido en Bajo Baudó es uno de los jugadores colombianos más destacados deportivamente y solicitados en el mercado de fichajes del fútbol internacional, principalmente en el continente europeo.

A pesar de un par de lesiones que ha sufrido en las últimas temporadas, los números de Asprilla en Girona y sus participaciones con la Selección Colombia siguen sorprendiendo y lo llevan a estar en el radar de varios equipos como West Ham, Marsella, Ajax y Celtic, quienes se interesan por adquirir sus servicios a partir de la presente temporada.

Frente a esta situación City Group y viendo que Girona no ha podido explotar todo el potencial de su joven estrella, estarían dispuestos a empezar a evaluar las respectivas ofertas antes de que cierre el presente mercado de fichajes en busca de más minutos y nivel para Asprilla, pero también para tener la oportunidad de aumentar su valor monetario.





En otras noticias: Exclusiva con Rodallega | Hugo Rodallega habló de todo: Falcao, Muriel y objetivos de Santa Fe





¿Cómo le ha ido a Yáser Asprilla jugando con Girona?

El delantero formado en Envigado, tras su exitoso paso por Inglaterra jugando con Watford, arribó en la temporada 2024/25 a asumir un nuevo reto en LaLiga con la camiseta de Girona, equipo en el que ya ha tenido la oportunidad de jugar 50 partidos, incluyendo Champions League, más de 2.400 minutos dentro del terreno de juego en donde ya ha tenido la oportunidad de marcar gol en cuatro oportunidades y reportarse con dos asistencias.



