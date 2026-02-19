Venezuela vs Paraguay EN VIVO HOY 19 de febrero - Sudamericano Femenino sub 20

Este jueves 19 de febrero se disputará el duelo entre Venezuela y Paraguay, correspondiente a la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20, certamen que se desarrolla en territorio paraguayo.

La selección venezolana llega tras empatar 2-2 frente a Argentina en la primera jornada, resultado que le permitió sumar y mantenerse en la pelea por los primeros lugares. Por su parte, Paraguay debutó con derrota 1-3 ante Brasil, por lo que está obligado a reaccionar si quiere seguir con opciones claras de clasificación.

Se espera un partido parejo, con dos equipos que entienden la importancia de cada punto en esta fase definitiva. Venezuela buscará aprovechar el envión anímico de su estreno, mientras que Paraguay intentará hacerse fuerte en casa para equilibrar la balanza.

Cabe recordar que las cuatro mejores selecciones al término de las cinco fechas del hexagonal final obtendrán el cupo a la Copa del Mundo de la categoría.

Venezuela vs Paraguay: cómo VER EN VIVO HOY jueves 19 de febrero

El partido Venezuela vs Paraguay, por la segunda fecha del hexagonal final del Sudamericano Femenino sub 20 se disputará este jueves 19 de febrero a partir de las 16:00 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en la app del Canal RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 16:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 18:00

España: 23:00

Bolivia y Venezuela: 17:00

Estados Unidos: 17:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

México: 15:00