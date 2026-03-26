[Video] A todo pulmón se cantó el himno de Colombia en el duelo ante Croacia

La Selección Colombia regresa a la acción a nivel internacional y lo hará con uno de los partidos más esperados, el cual será contra la Selección de Croacia, un duelo de alto nivel que servirá para ir ultimando detalles de cara a la cita mundialista que se comenzará a cumplir a partir de junio.

La 'tricolor' pisará el Camping World Stadium de la ciudad de Orlando y lo hará con el apoyo de cientos de aficionados que hicieron sentir al equipo de Néstor Lorenzo como si auspiciara de local durante el himno, el cual fue cantado a todo pulmón por los jugadores, cuerpo técnico y fanáticos.

[Video] Así sonó el himno de la Selección Colombia vs Croacia

El equipo comandado por Néstor Lorenzo jugará su primer partido de preparación rumbo a la Copa Mundial contra una de las potencias futbolísticas más grandes de los últimos años, Croacia, un encuentro en donde se podrá disfrutar de la presencia de varias estrellas del balompié mundial.

Este duelo se llevará a cabo en Estados Unidos, pero el marco que se veía en el escenario dejó en evidencia el apoyo de que hay para la 'tricolor' en cualquier parte del mundo, haciéndola sentir local con las gradas vestidas de amarillo.

Los hinchas están mostrando su cariño y seguimiento a la Selección Colombia desde antes que inicie el Mundial y todo se compaginó en los himnos previos al respectivo duelo que se llevaría a cabo en Miami, donde los seguidores colombianos y los jugadores dentro del terreno de juego se unieron para cantar a una sola voz el himno del país cafetero.

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Titular confirmada de Colombia vs Croacia

Néstor Lorenzo le aportará a este duelo por un esquema equilibrado, priorizando la solidez defensiva y buscando transiciones rápidas para aprovechar la velocidad de sus extremos, lo cual logrará con la siguiente formación titular:

Vargas; Muñoz, Lucumi, Davinson, Mojica; Lerma, Rios, Arias; James; Suárez y Díaz

¿Dónde ver el partido de Colombia Vs Croacia?

La Selección Colombia enfrenta este jueves 26 de marzo a Croacia en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, Estados Unidos, en partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo.