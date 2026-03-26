¿Francia le mete miedo a Colombia? Así quedó el primer partido frente a Brasil

La lesión de Kylian Mbappé parece cosa del pasado: Francia, liderada por el astro del Real Madrid, golpeó este jueves con dureza al Brasil del italiano Carlo Ancelotti al vencerlo 2-1 en un partido amistoso en Estados Unidos.

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Mbappé, en el minuto 32, y Hugo Ekitike, en el 65', marcaron los goles del equipo entrenado por Didier Deschamps en el Gilette Stadium, en Foxborough, Massachusetts, en este compromiso de preparación hacia el Mundial 2026.

Aunque Bremer descontó en el 78', siguen encendiéndose señales de alerta alrededor de los pentacampeones mundiales, que jugaron en ventaja numérica desde el 55' por la expulsión del central Dayot Upamecano, pero no pudieron evitar la derrota.

- Despejadas las dudas por lesión -

En vísperas del encuentro, Mbappé declaró a la prensa que la lesión en la rodilla izquierda que venía limitándolo en el Madrid estaba, finalmente, "superada".

Por si se mantenían las dudas, su 56º gol en la selección de Francia dejó claro que no hablaba por hablar, con un derroche de explosividad y velocidad.

Tras un robo de Aurélien Tchouaméni en la mitad de la cancha, Ousmane Dembélé envió un pase raso al vacío para aprovechar la rapidez de Mbappé, que dejó atrás a Bremer -pieza en una dupla de centrales debutantes en la Seleção junto a Léo Pereira- y definió con un toque suave por encima del portero Ederson.

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La estrella madridista queda a un tanto de Olivier Giroud como máximo anotador histórico de Les Bleus.

La ventaja hacía justicia para los galos, que controlaban con Michael Olise jugando por dentro y con la movilidad de Mbappé, Dembelé y Ekitike en ataque.

Con Casemiro y Andrey Santos desbordados en el mediocampo, Brasil intentaba equilibrar con fútbol directo el dominio francés.

Estuvo cerca de irse arriba en el minuto 26 con un remate de Gabriel Martinelli, desviado, tras un robo de Vinícius Júnior, que vestía la mítica camiseta 10 de Brasil en lugar de su habitual dorsal 7.

Poco después apareció el letal Mbappé.

- Reacción insuficiente -

Seguían las malas noticias para Brasil: Raphinha salía de la cancha por dolores en el muslo derecho.

La entrada de Luiz Henrique, sin embargo, revitalizó a la Canarinha y un remate suyo ponía a prueba, por fin, al arquero Mike Maignan, que respondió con seguridad.

En el envión brasileño vio tarjeta roja directa Upamecano por una falta sobre el lateral Wesley al borde del área.

Deschamps reconfiguró a su equipo con las entradas de Maxence Lacroix, sacrificando a Dembélé, y N'Golo Kanté.

En un contragolpe, Ekitike amplió la diferencia tras un bonito pase de Olise.

Una falta cobrada por Danilo derivó en el descuento de Bremer, que reimpulsó a Brasil, sin poder igualar.

Vinícius tuvo una oportunidad inmejorable en el tiempo agregado tras un balón profundo que Bremer cruzó hacia el área, pero remató mal.

Francia jugará su próximo amistoso el domingo contra Colombia, mientras que Brasil enfrentará el martes a Croacia.