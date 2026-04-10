[VIDEO] América, en vilo por Mateo Castillo: salió lesionado y encendió las alarmas en Sudamericana

Preocupación en el América de Cali tras el empate 1-1 frente a Macará en Ambato, por la primera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana. Más allá del resultado, que dejó al conjunto escarlata con un punto en el arranque del torneo, todas las miradas se centraron en la situación física de Mateo Castillo, quien encendió las alarmas al retirarse lesionado en el segundo tiempo.

Técnico del América se refirió a la lesión de Mateo Castillo en Copa Sudamericana

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La acción se produjo sobre el minuto 65, cuando el jugador intentó realizar un pase sin oposición y, de manera repentina, sintió una molestia que lo obligó a detenerse. De inmediato, las cámaras captaron gestos evidentes de dolor, mientras el futbolista se llevaba la mano a la zona de la rodilla. La repetición dejó ver que la lesión se habría originado en esa articulación, lo que incrementó la inquietud tanto en el cuerpo técnico como en sus compañeros.

El cuerpo médico ingresó rápidamente al campo para atenderlo, pero la escena no fue alentadora: Castillo no pudo continuar y abandonó el terreno de juego con visibles dificultades para caminar. Su salida coincidió con un tramo complejo del partido, en el que América también sufrió la baja de otro jugador, lo que impactó directamente en el ritmo y la dinámica del equipo en la recta final.

Tras el compromiso, el entrenador escarlata no ocultó su preocupación por lo ocurrido. “Nos asustó a todos lo de Castillo, pareció que era algo grave. No podemos decir nada hasta no tener imágenes, esperamos que no sea nada”, declaró, dejando claro que el diagnóstico definitivo dependerá de los exámenes médicos.

Mateo Castillo salió del estadio asistido por personal del América: alarmas en el entorno escarlataa

Minutos después, la incertidumbre creció aún más cuando se difundieron imágenes del futbolista abandonando el estadio Bellavista con ayuda, rengueando y apoyándose en otra persona para poder desplazarse. La escena reforzó la sensación de alarma en torno a su estado físico.

Mientras tanto, América de Cali deberá pasar la página rápidamente y enfocarse en su próximo compromiso ante Alianza Atlético. Sin embargo, la evolución de Mateo Castillo será un tema clave en los próximos días, no solo por su importancia en el equipo, sino por el impacto que su posible ausencia podría generar en el funcionamiento del conjunto vallecaucano.