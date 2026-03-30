¿Pierde protagonismo? Cardona confesó por qué no cobró la pelota quieta en Nacional

El volante de Atlético Nacional, Edwin Cardona, se refirió a la victoria frente a Deportivo Pasto en el estadio La Libertad, en un partido donde su protagonismo, especialmente en la ejecución de la pelota quieta, no fue el habitual.

Nacional da un paso firme en la tabla y reafirma su candidatura al título

Atlético Nacional logró un triunfo clave al imponerse 1-2 sobre Deportivo Pasto en la fecha 14 de la Liga BetPlay-I 2026, en un duelo directo por el liderato. Ambos equipos llegaban igualados con 27 puntos, pero el conjunto verdolaga supo golpear en los momentos justos para quedarse con la ventaja.

El inicio fue favorable para el local, que generó peligro desde los primeros minutos e incluso vio anulado un gol por fuera de lugar. Sin embargo, Nacional respondió con eficacia y abrió el marcador al minuto 22 por intermedio de Alfredo Morelos, tras una rápida transición ofensiva.

Deportivo Pasto reaccionó y encontró el empate al 27 gracias a una acción individual de Andrey Estupiñán, que puso el 1-1 antes del descanso. En el complemento, el partido se tornó más disputado y con pocas opciones claras.

Cuando parecía que el empate se mantenía, apareció la diferencia. Al minuto 78, Juan Manuel Rengifo definió con calidad tras asistencia de Edwin Cardona para sellar el 1-2 definitivo.

Cardona valoró la diversidad de recursos de Atlético Nacional en pelota quieta

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Cardona reconoció que el compromiso exigía inteligencia táctica para contrarrestar a un rival complejo, pero también dejó claro que dentro del equipo existe una dinámica abierta a la hora de asumir responsabilidades en jugadas a balón parado: “Todos practicamos, hay varios que patean bien y el que tenga confianza en ese momento es el que ejecuta”, explicó.

El mediocampista, tradicional encargado de este tipo de acciones, señaló que en esta ocasión otros compañeros, como Juan Manuel Rengifo, tomaron la iniciativa: “Él se tenía confianza, ya tenía la pelota y eso también es válido. Es importante tener variantes”, agregó, restando dramatismo a su menor participación en este aspecto del juego.

Además, destacó la lectura colectiva en jugadas preparadas, como una acción en la que Andrés Román encontró espacios ante la sorpresa del rival. “Es interpretar el juego, ver cómo se para el arquero y aprovechar”, comentó.