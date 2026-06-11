VIDEO - Así fue la inauguración del Mundial 2026 con Shakira, Ryan Castro y J Balvin como protagonistas

Comenzó la fiesta mundialista y los primeros en vivirla fueron los asistentes del Estadio Azteca los cuales fueron a alentar en el partido entre México vs Sudáfrica.

El Mundial de 2026 tuvo un inicio espectacular con una ceremonia inaugural que combinó música, cultura y fútbol en una celebración a la altura del evento deportivo más importante del planeta.

VIDEO: Inolvidable inauguración el Mundial 2026

El Estadio Azteca de Ciudad de México fue el escenario de una presentación repleta de estrellas, en la que Shakira, Ryan Castro y J Balvin se llevaron gran parte de la atención y fueron protagonistas de una noche inolvidable para los miles de aficionados presentes y millones de espectadores alrededor del mundo.

Lea también México Vs Sudáfrica: titular confirmados para el partido inaugural de la Copa del Mundo

La ceremonia fue concebida para mostrar la diversidad cultural de América del Norte y de toda Latinoamérica, aprovechando que esta edición de la Copa del Mundo es organizada de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá. Con un despliegue tecnológico de primer nivel, efectos visuales, espectáculos de luces y coreografías multitudinarias, la FIFA dio la bienvenida oficial al torneo que reunirá a 48 selecciones por primera vez en la historia.

Presentación de Shakira

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la aparición de Shakira. La cantante colombiana volvió a demostrar por qué es considerada una de las artistas más importantes en la historia de los Mundiales. Su presentación despertó la euforia del público, que coreó cada una de sus canciones.

Presentación Ryan Castro y J Balvin

La presentación continuó con Ryan Castro, quien aportó el ritmo urbano característico de Medellín. El cantante se robó los aplausos con una actuación cargada de energía y más cuando llegó el momento de compartir escenario con J Balvin, uno de los encargados de encender el ambiente en el Estadio Azteca con un espectáculo visual y musical que puso a bailar a los asistentes. Considerado uno de los máximos exponentes del reguetón en el mundo, Balvin aportó un toque moderno a una celebración que buscó conectar con distintas generaciones y culturas.

Presentación de Maná

Maná, una de las bandas de rock en español más influyentes de todos los tiempos, fue recibida con una ovación por parte de los aficionados mexicanos. El grupo liderado por Fher Olvera aportó la esencia local al espectáculo y representó la trayectoria musical de México ante una audiencia global. Su participación fue uno de los momentos más emotivos de la noche, al tratarse de una agrupación que ha acompañado a varias generaciones de seguidores en toda Latinoamérica.

Presentación de Belinda y Los Ángeles Azules

La ceremonia inaugural también tuvo un marcado sello mexicano gracias a la participación de Belinda y Los Ángeles Azules, dos de los artistas más representativos de la música popular del país anfitrión. Belinda cautivó a los asistentes con una presentación llena de color, baile y energía, consolidándose como una de las figuras más aplaudidas de la noche. Por su parte, Los Ángeles Azules llevaron el ritmo de la cumbia al Estadio Azteca y pusieron a cantar a miles de aficionados con algunos de sus éxitos más reconocidos.