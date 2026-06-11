Lorenzo lo tiene claro: “Todo para hacer el mejor Mundial”

Se acerca la fecha decisiva para el debut de la Selección Colombia en el Mundial enfrentando a Uzbekistán el 17 de junio. Con la necesidad de hacer un buen certamen e intentar superar lo hecho en el 2014 cuando llegaron a los cuartos de final, Néstor Lorenzo tiene claro para qué están en Estados Unidos, México y Canadá y el objetivo de estas justas mundialistas.

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Colombia se preparó en Medellín y Bogotá, lugar donde jugaron el primer partido de preparación enfrentando a Costa Rica con un triunfo de 3-1 y luego frente a Jordania con victoria de 2-0 en San Diego, California. Tras concentrar en suelo estadounidense, el miércoles 10 de junio se mudaron a Guadalajara, México.

En Guadalajara, la Selección Colombia concentrará para luego enfrentar el primer reto ante Uzbekistán en Ciudad de México y luego, regresar a suelo tapatío para afrontar el duelo contra República Democrática del Congo. Néstor Lorenzo habló sobre las sensaciones de cara a este Mundial.

“QUEREMOS HACER UN BUEN MUNDIAL”; NÉSTOR LORENZO

La Selección Colombia ya trabaja en México mientras arranca el Mundial este jueves 11 de junio con dos partidos por el Grupo A. Néstor Lorenzo sabe todo lo que está en juego en este ciclo mundialista y al llegar a Guadalajara habló con los medios acerca de las sensaciones previas.

Néstor Lorenzo afirmó que, “muy feliz de estar acá con todo el grupo y muy agradecido a Dios que nos permite estar acá y también a la gente que nos despidió de la mejor manera el otro día en Bogotá”. Lorenzo hizo parte del cuerpo técnico de José Néstor Pékerman en los mundiales del 2014 y del 2018, pero ahora le tocará tomar las riendas en posesión.

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Aunque ya lleva un proceso de cuatro años, esta será la primera vez que dirigirá como el entrenador principal de la Selección Colombia, sobre esto afirmó que, “esta posición la asumí hace cuatro años y venimos trabajando con todo el grupo y cuerpo técnico para esto. Me siento bien, me siento feliz, he aprendido mucho de José de toda la experiencia que ha tenido tanto en selección argentina como en los dos mundiales”.

Posteriormente, indicó el objetivo con el seleccionado cafetero, “feliz de estar acá, agradecido después de ocho años para que Colombia vuelva a un Mundial y que me toque estar acá también es algo muy lindo y estoy dando todo para hacer el mejor Mundial que podamos”.

LA RECUPERACIÓN DE JHON CÓRDOBA

Para este Mundial la única duda pasaba por Jhon Córdoba que venía presentando molestias y que sufrió un golpe en el tendón antes de sumarse a la selección. Estaba entrenando de manera diferenciada y no pudo jugar en los dos amistosos previos.

Afortunadamente, el entrenador argentino dio un parte de tranquilidad, “va bien, lo vamos manejando día a día, pero ya entrenó junto con el grupo y ya está bastante bien”. Habrá que esperar cómo siguen estos días para ver si será titular o seguirá jugando Luis Javier Suárez como el delantero titular.

La intensidad de jugar un Mundial toma mucho protagonismo y la decisión al llegar a Guadalajara fue dar día libre, la intención de esas jornadas sin entrenamientos pasa por la necesidad de recuperar energía de un viaje y de centrarse en encarar los entrenamientos con tiempo el jueves, “como fuimos compensando con muchos que tenían menos actividad, creo que correspondía porque hicimos un entrenamiento muy duro y ayer dimos libre para venir acá con toda la energía”.

Vea el Mundial por el Canal RCN y la APP del Canal RCN

RCN se sumó a la fiesta mundialista y quiere que todos aquellos que no podrán estar presentes en los escenarios deportivos también lo estén, por lo que transmitirán por el Canal RCN y la APP del Canal RCN los siguientes partidos:

17 compromisos de la fase de grupos, entre los que se destacan todos los duelos de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal.

16 encuentros válidos de los dieciseisavos de final

5 compromisos de los octavos de final

Además, Santiago Escobar, VP Digital RCN, y Edgardo Frías, Director general de Google, quienes confirmaron la transmisión de todos los partidos de la 'tricolor', pero también de los primeros 10 minutos de otros 15 encuentros a través del Canal de RCN por YouTube.