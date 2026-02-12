[Video] Atlético Madrid sin piedad: llegó el tercero y el cuarto contra Barcelona

El Atlético de Madrid y el FC Barcelona vienen protagonizando un vibrante duelo en las semifinales de la Copa del Rey, un encuentro que estuvo a la altura de la historia reciente entre ambos clubes y que volvió a demostrar por qué este cruce se ha convertido en uno de los más atractivos del fútbol español.

En un estadio Metropolitano repleto y con un ambiente de auténtica final, los dos equipos ofrecieron intensidad, buen juego y emociones en los primeros 45 minutos, en los cuales se pudieron cantar cuatro goles casi que en simultáneo.

El partido de ida comenzó de buena manera y con una anotación temprana por parte del cuadro 'colchonero', todo gracias al autogol de Eric García. Este tanto desencadenó la lluvia de goles que se vendría en el resto de la primera parte del compromiso.

Antoine Griezman fue el encargado de ampliar la victoria con el segundo tanto y luego apareció Lookman con un certero remate de pierna derecha para vencer al guardameta, Joan García, y extender la ventaja.

Tan solo 10 minutos después de la anotación de Lookman, la goleada de la primera parte fue sellada por el delantero argentino, Julián Álvarez, quien probó desde la media distancia y la táctica le funcionó, marcando el 4-0 que les permitiría irse tranquilos a los vestuarios.

¿Cuándo será el partido de vuelta?

Con una extensa ventaja en el marcador global, Atlético llegaría tranquilo al Camp Nou para el partido de vuelta que se llevará a cabo el 3 de marzo, aunque no se pude confiar, ya que Barcelona es experto en protagonizar remontadas épicas, de las cuales el propio equipo de Simeone ha sufrido.