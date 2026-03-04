[VIDEO] "Ay, ay chévere": Así fue el baile de celebración de Duván Vergara con Racing

El colombiano Duván Vergara fue la gran figura en la contundente victoria 3-0 de Racing Club sobre Atlético Tucumán, en el estadio José Fierro, por la Liga Profesional. El extremo marcó un doblete y lideró el triunfo que extiende a cinco partidos la racha sin derrotas de la ‘Academia’. Luego del triunfo se reveló el motivo de la celebración del atacante colombiano.

Vergara abrió el marcador con una definición precisa tras asistencia de Damián Pizarro, en un duelo que se presentaba cerrado. En el complemento, volvió a aparecer, esta vez tras una recuperación de Santiago Sosa y pase de Bruno Zuculini, para sentenciar el encuentro.

El ex América de Cali ratifica su buen momento y responde a la confianza del técnico Gustavo Costas, consolidándose nuevamente como una pieza clave en el ataque de Racing.

El colombiano Duván Vergara fue la gran figura en la victoria de Racing Club tras firmar un doblete que no solo le devolvió la confianza como titular, sino que además estuvo cargado de significado personal y emocional.

Luego de un inicio de temporada irregular, con más suplencias que minutos desde el arranque, el extremo respondió a la apuesta del técnico Gustavo Costas, quien le brindó una nueva oportunidad ante la ausencia de Adrián Martínez. Vergara no falló y fue determinante con dos goles, incluido uno de gran factura para abrir el marcador.

Tras el compromiso, el atacante reveló que su actuación no fue casualidad, sino producto de una promesa y de la fe que mantuvo durante toda la semana. “Les había dicho a la mayoría que iba a hacer dos goles. Se lo pedí a Dios en toda la semana, con mucha fe. Esperé con ganas este momento. Trabajé con mucha humildad, nunca bajé los brazos ni puse mala cara, siempre estuve positivo y ahí está la recompensa. La verdad que se lo pedí mucho a Dios”, confesó.

El baile de Duván Vergara en la celebración con Racing: "Ay, ay chévere, costeñita hasta que quedemos chévere”

El doblete también tuvo un valor simbólico adicional, pues cumplió una promesa hecha al entrenador en medio de un momento familiar difícil. Así, Vergara no solo se reencontró con el gol, sino que reafirmó su compromiso con el equipo y se perfila como una pieza clave en el esquema de Racing para lo que resta de la temporada.

Tras su momento mágico, fue entrevistado por medios locales por la celebración que tuvo, los colombianos son conocidos por sus celebraciones e imprimir el baile, y esta no fue la excepción: el delantero comentó que había ensayado la celebración de una canción pegada en Colombia, “Ay, ay chévere, costeñita hasta que quedemos chévere”, letra de Chévere de Aria Vega.