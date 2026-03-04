El técnico David González analizó el reto que afrontará su equipo en la serie de ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana frente a Atlético Bucaramanga, un duelo que podría definirse desde el punto penal y que, según reconoció, representa uno de los partidos más determinantes de la temporada.

"Este equipo ha demostrado que trabaja mejor bajo presión": David González, DT de América

El estratega fue claro al destacar la fortaleza mental de su grupo ante escenarios de alta exigencia: “Es, por lo menos hasta ahora, el partido más importante. Este equipo ha demostrado que trabaja mejor bajo presión y que entiende la magnitud de estos momentos”, aseguró.

González recordó antecedentes recientes en los que su plantilla respondió en situaciones límite, incluyendo rachas de encuentros donde una derrota significaba la eliminación: “ya donde perder un partido significaba quedar eliminados y lo logramos hacer. Incluso en este semestre”.

América prefiere evitar los penales contra Bucaramanga en Sudamericana

En cuanto a una eventual definición por penales, el entrenador explicó que es un aspecto que se practica: “Es algo que se trabaja al final de los entrenamientos, de forma más natural. Hay jugadores que prefieren no practicar antes de un partido así, porque puede ser sugestivo”, señaló. En ese sentido, enfatizó que la confianza y el momento emocional influyen tanto como la técnica en este tipo de definiciones.

González también hizo hincapié en las condiciones particulares que rodean una tanda de penales, como el desgaste físico tras más de 90 minutos y la presión del contexto competitivo. Aun así, dejó claro que su enfoque principal está en resolver la serie durante el tiempo reglamentario: “Pensamos en ser superiores en los 90 minutos y evitar llegar a esa instancia”, afirmó.

Finalmente, evitó anticipar decisiones sobre la portería en caso de una definición desde los doce pasos, reiterando que la prioridad está en imponer condiciones durante el desarrollo del juego y asegurar la clasificación sin depender del azar.