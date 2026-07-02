VIDEO - Balón al palo y se salvó Austria del segundo gol de España

La Selección de España no se está guardando nada en los dieciseisavos de final y quiere a toda costa clasificar a la siguiente instancia de la Copa Mundial, por lo que mantiene la presión alta en todo momento frente a Austria, la cual ha sabido aguantar los ataques españoles.

El marcador ya se rompió gracias a Oyarzabal, quien se encargó de marcar sobre el minuto 36, pero la diferencia en el marcador casi se amplía en el cierre de la primera parte luego de un potente cobro de tiro libre ejecutado por Baena en donde el balón se terminó estrellando con el palo, aunque eso no fue todo, ya que en la misma jugada Yamal remató de pierna derecha, pero el impacto fue bloqueado por el arquero.

VIDEO - El travesaño le negó el segundo gol a España

En el primer minuto del tiempo añadido (45+1), Álex Baena sacó un potente remate que se estrelló contra el palo y, apenas unos segundos después, el arquero Alexander Schlager protagonizó una espectacular intervención para evitar el gol de Lamine Yamal, en una de las acciones más emocionantes de la primera parte.

El sonido del balón impactando contra el palo silenció por un instante el estadio. Los jugadores españoles ya celebraban lo que parecía ser el primer tanto del compromiso, pero la madera evitó que el marcador se moviera.

Lea también Copa del Mundo 2026: los partidos de octavos de final que transmitirá el Canal RCN

Sin embargo, con la pelota aún en juego, el rebote favoreció nuevamente al conjunto ibérico y el balón terminó en los pies de Lamine Yamal, quien controló rápidamente y sacó un remate buscando sorprender a Schlager desde corta distancia.

Sin embargo, el portero austríaco respondió con una intervención de enorme categoría. Con grandes reflejos, Schlager achicó rápidamente el espacio y desvió el disparo del joven extremo español, evitando un gol que parecía inevitable.

Próximo partido de España si vence a Austria

Si la Selección de España sigue haciendo valer su favoritismo e impone su juego frente a Austria para sacar la ventaja en el marcador, se terminaría enfrentando al ganador de la llave entre Portugal vs Croacia y el respectivo encuentro se jugaría el lunes 6 de julio.